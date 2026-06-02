Локомотив Пловдив стартира лятната си подготовка на 22 юни

Локомотив Пловдив ще даде официално начало на подготовката си за сезон 2026/27 на 22 юни. Тогава "черно-белите“ ще проведат първата си тренировка след лятната пауза, съобщиха от клуба.

В рамките на подготовката пловдивчани ще проведат и традиционен лагер в Боровец, където ще продължат работата си по физическото и тактическото изграждане на отбора преди старта на новата кампания.

От клуба вече обявиха и част от контролните срещи, които са планирани за лятото. На 4 юли Локомотив ще премери сили с Арда Кърджали, а четири дни по-късно, на 8 юли, ще се изправи срещу Рилски спортист.

Точните начални часове и подробности около двубоите ще бъдат оповестени допълнително.

Очаква се в следващите седмици ръководството на „смърфовете“ да финализира и останалите проверки от лятната подготовка, с които тимът ще се подготви за предстоящите предизвикателства през новия сезон.