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Адриан Райчев след трансфера си в Левски: Щастлив съм, че се завръщам вкъщи

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Спорт
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адриан райчев трансфера левски щастлив съм завръщам вкъщи
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Адриан Райчев е щастлив, че се завръща в Левски след четиригодишно отсъствие от българския футболен клуб. Дясното крило бе представен днес като третото лятно попълнение на "сините", които по-рано привлякоха още двама флангови играчи - Рейналдо и Давид Кусо.

Райчев бе в школата на Левски в продължение на осем години, преди да замине за Италия през 2022. Той се завръща на "Герена" като преотстъпен от Пиза до края на сезона и ще носи номер 77.

"Чувствам се много добре и съм щастлив да се завърна вкъщи. Надявам се през новия сезон да имаме още повече успехи", заяви Райчев за Левски ТВ.

"Следя Левски, винаги съм ги следял и дори бях в Сектор "А" на мача с ЦСКА 1948, когато спечелихме титлата. Чувството беше страхотно. Когато разбрах за желанието на Левски да се присъединя към отбора, веднага откликнах позитивно. Винаги съм мечтал да играя за Левски и съм бил осем години в школата. Щастлив съм, че съм тук", продължава той.

"Играл съм с Асен Митков в школата, а също така с Преслав Бачев, Виктор Любенов и много други футболисти, които в момента са професионалисти извън Левски. Конкуренцията в отбора сега е много сериозна, наясно съм, но съм дошъл тук да се боря. Чувствам се най-добре като крило, без значение страната. Треньорът решава", завършва Райчев.

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#Адриан Райчев

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