Българският футболен съюз отбеляза 50-годишния юбилей на президента на централата Георги Иванов

Българският футболен съюз (БФС) отбеляза 50-годишния юбилей на президента на централата Георги Иванов.

"Днес своя 50-годишен юбилей празнува президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов! Той е роден на 2 юли 1976 г. в Пловдив. В активната си спортна кариера играе за отборите на Локомотив Пловдив, Левски (София), Рен (Франция), Самсунспор (Турция), Газиантепспор (Турция) и Риека (Хърватия).

Избран е за Футболист номер едно на България през 2000 и 2001 година. С екипа на Левски изиграва общо 239 мача, отбелязвайки 135 гола във всички турнири, като е с основна заслуга за шампионските титли на "сините", завоювани през 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 и 2009 година. Носител на Купата на България за 1998, 2000, 2002 и 2007 година. Голмайстор на българското първенство за сезон 2000-2001. За националния отбор има 34 мача и 4 гола.

Притежател на най-високата степен треньорски лиценз – UEFA Pro. Треньорската си кариера започва в Левски (София) през 2010 година, след което е бил начело на Локомотив Пловдив и Черно море. През 2009-а е назначен за спортен директор на Левски. От 2019-а до 2021-а е спортно-технически директор на Локомотив (Пловдив). През 2022 година става технически директор на БФС.

На 15 март 2024-а Георги Иванов бе избран за президент на Българския футболен съюз. През юли 2025 година бе избран за заместник-председател на Футболната комисия на УЕФА, а от октомври 2025-а е член и на Комисията за техническо развитие на ФИФА.

Екипът на Българския футболен съюз честити юбилея на г-н Георги Иванов и му пожелава здраве, щастие и много професионални успехи", написаха от БФС на официалния си сайт.

От Левски също поздравиха Георги Иванов.

"Днес една от големите легенди на Левски, бивш спортен директор, наставник на "сините" и настоящ президент на Българския футболен съюз Георги Иванов празнува своя 50-годишен юбилей", отбелязаха от клуба и пожелаха на Иванов здраве, благоденствие, и много бъдещи успехи.