БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ...
Чете се за: 03:45 мин.
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
Седмица след трагедията на "Тракия": Пред БНТ...
Чете се за: 03:47 мин.
Русия извърши най-масирана атака срещу Киев от началото...
Чете се за: 03:17 мин.
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...
Чете се за: 01:57 мин.
Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българският футболен съюз отбеляза 50-годишния юбилей на президента на централата Георги Иванов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази
Българският футболен съюз отбеляза 50-годишния юбилей на президента на централата Георги Иванов
Слушай новината

Българският футболен съюз (БФС) отбеляза 50-годишния юбилей на президента на централата Георги Иванов.

"Днес своя 50-годишен юбилей празнува президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов! Той е роден на 2 юли 1976 г. в Пловдив. В активната си спортна кариера играе за отборите на Локомотив Пловдив, Левски (София), Рен (Франция), Самсунспор (Турция), Газиантепспор (Турция) и Риека (Хърватия).

Избран е за Футболист номер едно на България през 2000 и 2001 година. С екипа на Левски изиграва общо 239 мача, отбелязвайки 135 гола във всички турнири, като е с основна заслуга за шампионските титли на "сините", завоювани през 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 и 2009 година. Носител на Купата на България за 1998, 2000, 2002 и 2007 година. Голмайстор на българското първенство за сезон 2000-2001. За националния отбор има 34 мача и 4 гола.

Притежател на най-високата степен треньорски лиценз – UEFA Pro. Треньорската си кариера започва в Левски (София) през 2010 година, след което е бил начело на Локомотив Пловдив и Черно море. През 2009-а е назначен за спортен директор на Левски. От 2019-а до 2021-а е спортно-технически директор на Локомотив (Пловдив). През 2022 година става технически директор на БФС.

На 15 март 2024-а Георги Иванов бе избран за президент на Българския футболен съюз. През юли 2025 година бе избран за заместник-председател на Футболната комисия на УЕФА, а от октомври 2025-а е член и на Комисията за техническо развитие на ФИФА.

Екипът на Българския футболен съюз честити юбилея на г-н Георги Иванов и му пожелава здраве, щастие и много професионални успехи", написаха от БФС на официалния си сайт.

От Левски също поздравиха Георги Иванов.

"Днес една от големите легенди на Левски, бивш спортен директор, наставник на "сините" и настоящ президент на Българския футболен съюз Георги Иванов празнува своя 50-годишен юбилей", отбелязаха от клуба и пожелаха на Иванов здраве, благоденствие, и много бъдещи успехи.

#Георги Иванов #БФС

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
2
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
3
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов"...
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
4
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
5
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Министър Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на СГП
6
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
3
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
4
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Български футбол

Черно море подсили атаката с португалското крило Дуарте Барандаш
Черно море подсили атаката с португалското крило Дуарте Барандаш
УЕФА смени съдиите за реванша между Левски и Борац, англичани ще ръководят двубоя УЕФА смени съдиите за реванша между Левски и Борац, англичани ще ръководят двубоя
Чете се за: 01:22 мин.
Александра Янева поема към ново предизвикателство в Азия Александра Янева поема към ново предизвикателство в Азия
Чете се за: 02:00 мин.
В Русе се подготвят на пълни обороти за завръщането на Дунав в елита на българския футбол В Русе се подготвят на пълни обороти за завръщането на Дунав в елита на българския футбол
Чете се за: 02:07 мин.
Ботев Пловдив подписа договор с Велиян Видолов Ботев Пловдив подписа договор с Велиян Видолов
Чете се за: 00:55 мин.
Легендата на Локо София Нако Дойчев е получил инсулт и в момента се бори за живота си Легендата на Локо София Нако Дойчев е получил инсулт и в момента се бори за живота си
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София? Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Полетите на Пеевски: Сблъсък между вътрешния министър и депутата
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ