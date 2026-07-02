Бившият треньор на ЦСКА Нестор Ел Маестро ще поеме кипърския Анортозис

Бившият треньор треньор на ЦСКА (София) Нестор Ел Маестро ще поеме кипърския Анортозис (Фамагуста) от новия сезон, съобщава сайтът 24sports.com.cy.

Ел Маестро се оказа третият и реализиран вариант, след като Желко Копич – също познат в България, но от работата си в Ботев (Пловдив), и Карел Герец отказаха.

„Ако не се случи шокираща изненада, Нестор Ел Маестро ще бъде новият треньор на Анортозис, тъй като двете страни са постигнали пълно споразумение. След много търсене и последователни контакти с различни треньори, изглежда, че отборът от Фамагуста се е спрял на правилния човек за резервната си скамейка. 43-годишният треньор има допирни точки по всички въпроси с шефовете и вероятно ще поеме юздите на отбора с договор за две години“, пише изданието.

Роденият в Белград треньор с британски паспорт има два периода в ЦСКА – най-напред води тима през 2018/19, а след това през 2023/24. И двата му периода започнаха ентусиазирано, но приключиха със съвсем различни емоции. Освен на „Българска армия“, Ел Маестро е бил начело на Спартак (Търнава), Щурм (Грац), турският Гьозтепе и Дебрецен (Унгария), както и в арабските Ал Тавуун и Ал Наджма, където беше за последно.

Анортозис редовно попада в българското медийно пространство, а последната причина беше преминаването на италианския халф Стефано Сенси в ЦСКА. В последните години тимът изпитва сериозни финансови проблеми и често се класира в долната половина на кипърското първенство. Копич – бившият треньор на Ботев (Пловдив), според румънските медии е отказал офертата заради ниско финансово предложение. Медиите на север от Дунава написаха, че от Анортозис му предложили 20 хиляди евро пакетна цена за него и за щаба му.