Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

След бурни дебати Народното събрание избра за подуправител на Националната здравноосигурителна каса - избира Асен Меджидиев.

Неговата кандидатура беше подкрепена с гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ.

Ивайло Мирчев, ДБ: "Правя формално предложение да гласуваме процедура по отлагане разискванията, докато на НС не бъдат предоставени всички данни от ДАНС свързани с г-н Мавров, свързани с г-н Меджедиев. Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупцинони практики, примерно на герои от костенурките Нинджа."

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред и да хвърляте кал върху човек, чиито професионални качества, никой няма съмнение. Няма съмнения върху неговите етични морални такива, но, ако има, дай Боже, ДАНС да излезе с данни. Ако има костенурки Нинджа, гръцки божества, ами тогава Тангра да му е на помощ. Хайде холан!"

Д-р Александър Симидчиев, ПП: "Ако моделът не се реформира, тогава няма значение кой подава оставка и кой бива назначаван, кранчетата ще си останат."

Костадин Костадинов, "Възржадане": "Големият въпрос е трябва ли НЗОК да бъде единствен монополист, трябва ли да има други здравни каси, трябва ли частните болници да получават държавно финансиране, нещо, срещи което не сме против."

Д-р Лъчезар Иванов, ГЕРБ: "Здравеопазването е сфера, която решенията, които се вземат, трябва да се взета със сериозен консенсус. Интересите на финансовите групировки винаги са пречели на това да може да се достигне до един консенсус."