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Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за...
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Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: БГНЕС
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След бурни дебати Народното събрание избра за подуправител на Националната здравноосигурителна каса - избира Асен Меджидиев.

Неговата кандидатура беше подкрепена с гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ.

Ивайло Мирчев, ДБ: "Правя формално предложение да гласуваме процедура по отлагане разискванията, докато на НС не бъдат предоставени всички данни от ДАНС свързани с г-н Мавров, свързани с г-н Меджедиев. Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупцинони практики, примерно на герои от костенурките Нинджа."

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред и да хвърляте кал върху човек, чиито професионални качества, никой няма съмнение. Няма съмнения върху неговите етични морални такива, но, ако има, дай Боже, ДАНС да излезе с данни. Ако има костенурки Нинджа, гръцки божества, ами тогава Тангра да му е на помощ. Хайде холан!"

Д-р Александър Симидчиев, ПП: "Ако моделът не се реформира, тогава няма значение кой подава оставка и кой бива назначаван, кранчетата ще си останат."

Костадин Костадинов, "Възржадане": "Големият въпрос е трябва ли НЗОК да бъде единствен монополист, трябва ли да има други здравни каси, трябва ли частните болници да получават държавно финансиране, нещо, срещи което не сме против."

Д-р Лъчезар Иванов, ГЕРБ: "Здравеопазването е сфера, която решенията, които се вземат, трябва да се взета със сериозен консенсус. Интересите на финансовите групировки винаги са пречели на това да може да се достигне до един консенсус."

Със 193 гласа "за" парламентът предсрочно прекрати мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски.

#управител на НЗОК #д-р Асен Меджидиев #Парламент

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