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Български огнеборци ще гасят пожари в Испания, "Спартан" ги е транспортирал

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Български огнеборци ще гасят пожари в Испания, военен самолет "Спартан" ги е транспортирал вчера и ще останат един месец Това обясни в ефира на "Денят започва" директорът на Главна дирекция "Пожарна безопастнот и защита на населението" Александър Джартов.

"Следим всички системи, които са налични за наблюдение на обстановката не само при нас, но и в съседни държави, защото солидарността при нас е на изключително високо ниво. В този контекст вчера замина нашият модул за гасене на горски пожари в Испания, където ще са цял месец, бяха транспортирани с военен самолет „Спартан“. Ще бъдат разделени на две групи по 20 човека, така че ние не сме само получатели на помощ, но и предоставяме такава."

Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в готовност за гасене на пожари това лято. Според Джартов обаче гасенето по въздух не е панацея.

"Важно е да има такъв ресурс, който да е достатъчно устойчив. Хеликоптерите не се използват само за гасене, а и за спасителни операции. Често се използват и за Планинската спасителна служба. Това е въпрос на политическа воля и финансиране, но не трябва да се залъгваме, че хеликоптерите и самолетите са панацея. Докато не бъдат обработени фронтовете на пожара на място от хора, не може да се гарантира, че пожарът е овладян."

Джартов направи уточнение за спецификите на "Спартан".

"Той е специфичен самолет, предназначен основно за товари, така че ще се използва внимателно. Не е типичният самолет за пожарогасене, тъй като не може да водовзема вода от водоизточник както другите. Трябва да бъде зареждан, което отнема време, така че ще се прецени неговата ефективност. Основно ще разчитаме на хеликоптерите, тъй като в България има достатъчно водоеми, които позволяват бързо водовземане. Те ще бъдат основният ресурс."

От Главна дирекция "Пожарна безопастнот и защита на населението" очакват тежък сезон. В борбата с огнените стихии ще се включат и 84 дрона.

"Аз се надявам от новите методи да бъдат повече говорене за превенция и недопускане на тези пожари. По отношение на справянето с тях – ние със сигурност имаме по-добра организация и готовност от миналата година. Всяка година ставаме все по-добри. Непрекъснато получаваме ново оборудване. Очакваме началото на сезона, който вече всъщност е настъпил, независимо от тези дъждове, да имаме 84 дрона, с които да извършваме наблюдение – т.е. да установяваме по-бързо извършителите на тези запалвания и при пожар да управляваме по-ефективно екипите. Допълнително се закупува и оборудване – мултитул, ранцеви пожарогасители, така че всичко, което е възможно и по нашите сили, го правим, за да сме по-добре екипирани и организирани."

Овладян е големият пожар, който се разговаря вчера в хале за преработка на пластмаса в София, съобщи още Александър Джартов.

По думите му действиетлно е имало липса на достатъчно вода в хидрантите в близост до обекта, но от пожарната са били готови за такава ситуация. Тепърва предстои да се изяснят причините за изгорелите складове.

"Да, обикновено за такива пожари, които се характеризират с изключително голямо горивно натоварване, т.е. необходими са големи количества вода за погасяване, понякога хидрантната мрежа не може да осигури необходимите количества вода. Ние сме подготвени за такава ситуация. Разбира се, това затруднява нашите действия, но независимо от това се справяме. Бяха поискани допълнително от Столична община водоноски, които останаха до към 2.00 часа през нощта. Така че ситуацията беше овладяна, още в 9 часа пожарът беше локализиран. В момента колегите оценяват конструкцията на самите складове, за да може да се прецени дали е безопасно да се работи вътре. Ако има такава възможност, ще започне постепенно отпадъкът да се изнася навън и да се доизгасява, защото ще продължи да тлее с дни."

Предстоят пожаротехнически експертизи да бъдат изготвени, след което ще се разбере каква е причината за големия пожар.

Вижте целия разговор във видеото

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