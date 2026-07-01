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ЦСКА 1948, Дунав Русе и Черно море стигнаха до равенства в контролите

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Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
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Елитните отбори се готвят за новия сезон.

цска 1948 лудогорец първа лига плейофи
Снимка: startphoto.bg
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ЦСКА 1948 завърши наравно 3:3 с Марибор в контрола в Словения. Репас даде аванс за домакините в 11-ата минута, но малко повече от четвърт час след това Лаша Двали успя да изравни.

Словенците върнаха аванса си, а в 57-ата минута Регба добави и трети гол в мрежата на "червените".

Националът Георги Русев се разписа в 86-ата минута и три минути след началото на допълнителното време, фиксирайки крайното 3:3.

Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров пусна в игра два различни състава в двете полувремена.

Дунав завърши 1:1 с Добруджа в контрола в Русе. Мачът на стадион "Дунав" беше третата проверка за "драконите" от подготовката им за елита. До момента съставът, воден от старши треньора Емануел Луканов, записа загуба от Локомотив Горна Оряховица с 1:2 и нулево равенство във Варна срещу местния Спартак.

Даниел Халачев откри резултата в 64-ата минута, след като беше изведен сам срещу Пепеляшев и прати топката в долния десен ъгъл за 0:1.

Дунав вдигна оборотите и в 85-ата минута стигна до дузпа, след като главният рефер Борис Попов отсъди нарушение срещу Бойчев в наказателното поле на добричкия тим. Капитанът на "драконите" Радослав Апостолов беше точен за крайното 1:1.

Черно море завърши 0:0 с Локомотив Горна Оряховица във втората си контрола по време на подготовката си за новия сезон. Срещата се игра на стадион „Ангел Кънчев“ във Трявна, където „моряците“ са на лагер. В срещата наставникът на Черно море Илиан Илиев използва два различни състава в двете полувремена на мача.

Досега по време на подготовката си Черно море изигра две проверки, като записа победа с 1:0 срещу Янтра Габрово.

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