левски официално представи алекс сентейес

Левски официално приветства в редиците си испанския ляв защитник Алекс Сентейес. Футболистът пристигна на стадион "Георги Аспарухов“ и позира с екипа на новия си клуб, след като се присъедини към отбора.

Сентейес подписа договора си с Левски още през миналата седмица, но заради ангажименти с вече бившия си клуб Алмерия пристигането му в София бе отложено.

Контрактът на испанеца със „сините“ е до лятото на 2029 година, като от клуба очакват той да засили конкуренцията на левия фланг на отбраната.

Алекс Сентейес е юноша на Валенсия, а в професионалната си кариера е защитавал цветовете още на португалския Фамаликао и испанския Алмерия. С привличането му Левски продължава лятната си селекция в навечерието на новия сезон и предстоящите европейски квалификации.