БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%
Чете се за: 03:25 мин.
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Чете се за: 00:37 мин.
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски подсили левия фланг с испанеца Алекс Сентейес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

26-годишният защитник пристига на „Герена“ като свободен агент от Алмерия и подписа договор за три сезона със "сините“

левски подсили левия фланг испанеца алекс сентейес
Снимка: Официален сайт на ПФК Левски
Слушай новината

Шампионът на България Левски осъществи пореден летен трансфер, след като привлече испанския ляв защитник Алекс Сентейес. Новината беше официално потвърдена от клуба, а футболистът подписа договор за срок от три години.

26-годишният бранител пристига на стадион "Георги Аспарухов“ като свободен агент, след като контрактът му с испанския Алмерия изтече. В последните сезони Сентейес записа 135 мача за клуба, в които отбеляза три гола и направи десет асистенции.

Испанецът е юноша на Валенсия, а в кариерата си е носил още екипите на втория тим на „прилепите“ и португалския Фамаликао. Той има и участия за юношеските национални отбори на Испания до 17 и до 19 години, където е работил под ръководството на настоящия селекционер на „Ла Фурия“ Луис де ла Фуенте.

Сентейес се превръща в четвъртото ново попълнение на Левски през летния трансферен прозорец след Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев.

„Сините“ продължават подготовката си за новия сезон, който ще започне на 7 юли с гостуване на Борац Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

#Алекс Сентейес #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
1
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите"
2
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на...
Почина състезателката по борба Жанет Немет след инцидент в София
3
Почина състезателката по борба Жанет Немет след инцидент в София
Аферата "Баба Алино": Прокурори от ВКС се командироват във Варна, за да помагат по досъдебните производства
4
Аферата "Баба Алино": Прокурори от ВКС се командироват...
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
5
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия
6
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
4
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
5
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
6
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово

Още от: Български футбол

Илиан Илиев продължава кариерата си в Турция
Илиан Илиев продължава кариерата си в Турция
КЗК разреши сделката за акциите на Левски КЗК разреши сделката за акциите на Левски
Чете се за: 01:17 мин.
Славия обяви датата и часа на домакинството си срещу ЦСКА Славия обяви датата и часа на домакинството си срещу ЦСКА
Чете се за: 00:55 мин.
Мариян Боев направи трансфер в белгийския Генк Мариян Боев направи трансфер в белгийския Генк
Чете се за: 01:12 мин.
Кристиан Балов: Обещавам, че няма да ви разочаровам Кристиан Балов: Обещавам, че няма да ви разочаровам
Чете се за: 01:57 мин.
Хулио Веласкес: Стартовият състав не е ясен Хулио Веласкес: Стартовият състав не е ясен
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Цената на петрола достигна 70 долара за барел, Тръмп - "ще падне още"
Цената на петрола достигна 70 долара за барел, Тръмп - "ще...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3% Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Да покориш връх Мусала в инвалидна количка: Вдъхновяващата история на 18-годишния Крис от Пловдив Да покориш връх Мусала в инвалидна количка: Вдъхновяващата история на 18-годишния Крис от Пловдив
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Строителството на Националната детска болница отново ще се забави Строителството на Националната детска болница отново ще се забави
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Бивш затворник е задържан за убийствата в Угърчин
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Литийно шествие с мощите на св. Йоан Кръстител тръгна от Созопол и...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Проблем в комуникационната система спря влаковете в цяла Германия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Кейт Бланшет и Ева Майдел в защита на самоличността в ерата на...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ