Левски подсили левия фланг с испанеца Алекс Сентейес

Шампионът на България Левски осъществи пореден летен трансфер, след като привлече испанския ляв защитник Алекс Сентейес. Новината беше официално потвърдена от клуба, а футболистът подписа договор за срок от три години.

26-годишният бранител пристига на стадион "Георги Аспарухов“ като свободен агент, след като контрактът му с испанския Алмерия изтече. В последните сезони Сентейес записа 135 мача за клуба, в които отбеляза три гола и направи десет асистенции.

Испанецът е юноша на Валенсия, а в кариерата си е носил още екипите на втория тим на „прилепите“ и португалския Фамаликао. Той има и участия за юношеските национални отбори на Испания до 17 и до 19 години, където е работил под ръководството на настоящия селекционер на „Ла Фурия“ Луис де ла Фуенте.

Сентейес се превръща в четвъртото ново попълнение на Левски през летния трансферен прозорец след Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев.

„Сините“ продължават подготовката си за новия сезон, който ще започне на 7 юли с гостуване на Борац Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига.