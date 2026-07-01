Байерн Мюнхен открива новия сезон в Бундеслигата срещу Щутгарт

Германският шампион Байерн Мюнхен ще даде началото на новия сезон в Бундеслигата с домакински двубой срещу Щутгарт. Това обявиха от Германската футболна лига ден преди публикуването на пълната програма за шампионата.

Срещата, която ще открие 64-ото издание на Бундеслигата, е насрочена за петък, 28 август. Двубоят ще бъде своеобразен повторен сблъсък на финала за Купата на Германия от миналия сезон, в който баварците се наложиха с категоричното 3:0.

От лигата потвърдиха още, че едно от най-очакваните дербита в германския футбол – това между Шалке 04 и Борусия Дортмунд – ще се проведе в 12-ия и 29-ия кръг на първенството.

Новакът Елферсберг също научи първия си съперник в елита. Дебютът на тима в Бундеслигата ще бъде срещу Байер Леверкузен на 29 или 30 август.

Пълната програма за сезон 2026/27 в германския елит ще бъде обявена официално в четвъртък.