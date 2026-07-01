Лудогорец се раздели с Пер-Матиас Хьогмо

Лудогорец официално обяви, че се разделя със старши треньора Пер-Матиас Хьогмо по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от седем месеца начело на отбора.

Хьогмо пое "орлите“ на 21 ноември 2025 година и води тима в общо 30 официални срещи. Под негово ръководство Лудогорец записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби.

По време на престоя си в Разград наставникът класира отбора за елиминационната фаза на Лига Европа, като българският шампион впечатли с победи над Селта и Ница в основната фаза на турнира. Освен това Лудогорец спечели Суперкупата на България и завърши сезона с бронзовите медали в първенството.

"Пожелавам на клуба и на всички фенове много успехи и всичко най-добро занапред“, заяви Пер-Матиас Хьогмо при раздялата си с клуба.

От Лудогорец благодариха на норвежкия специалист за свършената работа и му пожелаха успех в бъдещите професионални предизвикателства.

Към момента отборът се намира на подготвителен лагер в Банско, където тренировъчният процес се води от Микаел Старе. Очаква се в близките дни клубът да внесе яснота относно треньорския щаб преди началото на новия сезон.