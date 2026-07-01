Черно море си осигури услугите на нов защитник

Черно море официално привлече в състава си нов защитник – Лучано Гастон Скуадроне. Бранителят подписа договор с “моряците”, след като се присъедини към подготовката на тима преди заминаването на “зелено-белите” в Трявна, съобщават от варненския клуб.

Скуадроне е роден на 18 ноември 1999 година в Аржентина, като притежава и италиански паспорт. Първите си стъпки във футбола прави в школата на Естудиантес де Ла Плата, един от най-реномираните клубове в страната. През сезон 2020/21 играе за втория състав на Естудиантес, където се утвърждава като стабилен и надежден бранител.

След това продължава развитието си в Европа. През сезон 2021/22 е преотстъпен в испанския Ел Ехидо, за който записва 31 мача и 1 гол в четвъртото ниво на испанския футбол. През лятото на 2022 година преминава в третодивизионния Линарес, където участва в 13 срещи.

През следващите две години Скуадроне е част от българския Берое, като се превръща в ключова фигура в отбраната на старозагорци. В Първа лига той изиграва 58 мача и отбелязва четири гола, демонстрирайки стабилност, физическа мощ и добър усет при играта с топка.

През миналия сезон аржентинецът беше титуляр в защитата на албанския Флямуртари, където участва в 28 мача и допринесе за силното представяне на отбора.

Скуадроне пристига на "Тича" с амбицията да се утвърди като важна част от състава на Черно море и да помогне на отбора в предстоящия сезон. Клубът му пожелава успех и много поводи за радост с фланелката на „моряците“, написаха от Черно море в социалните мрежи.

По-късно днес Черно море ще изиграе втората си проверка по време на подготовката си за началото на новия шампионат. "Моряците" срещат тима на Локомотив Горна Оряховица. В първата си контрола Черно море победи Янтра Габрово с 1:0.