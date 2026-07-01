Димитър Илиев се сбогува с футбола: Локомотив не беше просто отбор, а мой дом

Димитър Илиев се обърна емоционално към привържениците на Локомотив Пловдив, ден след като официално обяви края на своята футболна кариера. Бившият капитан на "черно-белите“ публикува послание, в което благодари на всички, които са били част от пътя му, и призна, че клубът винаги ще остане специално място в сърцето му.

37-годишният Илиев оставя след себе си впечатляваща кариера, белязана от две Купи на България, една Суперкупа на страната с Локомотив Пловдив и две отличия за „Футболист на годината“.

"Не съм си представял, че ще дойде денят, в който ще напиша тези думи. Футболът беше моят живот. Научи ме да мечтая, да падам, да ставам, да вярвам и никога да не се отказвам. Даде ми много повече от победи, голове и трофеи – даде ми приятелства за цял живот, незабравими моменти и привилегията да изживея мечтата на едно момче. Днес е време да кажа: „Благодаря!“, написа Илиев.

В обръщението си той отправи благодарност към треньорите, съотборниците, лекарските щабове и всички хора зад кулисите, както и към семейството си, което е било до него през цялата му кариера.

Най-емоционалните му думи обаче бяха насочени към феновете на Локомотив Пловдив.

"Благодаря на всички, които бяхте до мен през годините. На тези, които скандираха името ми, и на тези, които ме караха да ставам по-силен в трудните моменти. Вашата любов не се измерва с резултати и никога няма да бъде забравена. Да бъда капитан на Локомотив Пловдив беше чест, която ще нося в сърцето си до края на живота си. Този клуб не беше просто отбор за мен. Той беше дом“, сподели ветеранът.

Илиев подчерта, че раздялата му е само със състезателната кариера, но не и с футбола.

"Не казвам сбогом на футбола. Казвам сбогом само на живота си като футболист. Защото има неща, които никога не свършват – любовта към играта, любовта към Локомотив и уважението към всички, с които споделих този път. Благодаря за всяка минута! До нови срещи!“, завърши Димитър Илиев.