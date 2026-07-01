Димитър Илиев се сбогува с футбола: Локомотив не беше просто отбор, а мой дом

Легендата и капитан на "черно-белите“ благодари на фенове, съотборници и семейството си след края на своята състезателна кариера
Димитър Илиев се обърна емоционално към привържениците на Локомотив Пловдив, ден след като официално обяви края на своята футболна кариера. Бившият капитан на "черно-белите“ публикува послание, в което благодари на всички, които са били част от пътя му, и призна, че клубът винаги ще остане специално място в сърцето му.
37-годишният Илиев оставя след себе си впечатляваща кариера, белязана от две Купи на България, една Суперкупа на страната с Локомотив Пловдив и две отличия за „Футболист на годината“.
"Не съм си представял, че ще дойде денят, в който ще напиша тези думи. Футболът беше моят живот. Научи ме да мечтая, да падам, да ставам, да вярвам и никога да не се отказвам. Даде ми много повече от победи, голове и трофеи – даде ми приятелства за цял живот, незабравими моменти и привилегията да изживея мечтата на едно момче. Днес е време да кажа: „Благодаря!“, написа Илиев.
В обръщението си той отправи благодарност към треньорите, съотборниците, лекарските щабове и всички хора зад кулисите, както и към семейството си, което е било до него през цялата му кариера.
Най-емоционалните му думи обаче бяха насочени към феновете на Локомотив Пловдив.
"Благодаря на всички, които бяхте до мен през годините. На тези, които скандираха името ми, и на тези, които ме караха да ставам по-силен в трудните моменти. Вашата любов не се измерва с резултати и никога няма да бъде забравена. Да бъда капитан на Локомотив Пловдив беше чест, която ще нося в сърцето си до края на живота си. Този клуб не беше просто отбор за мен. Той беше дом“, сподели ветеранът.
Илиев подчерта, че раздялата му е само със състезателната кариера, но не и с футбола.
"Не казвам сбогом на футбола. Казвам сбогом само на живота си като футболист. Защото има неща, които никога не свършват – любовта към играта, любовта към Локомотив и уважението към всички, с които споделих този път. Благодаря за всяка минута! До нови срещи!“, завърши Димитър Илиев.