ПАОК се раздели с двама конкуренти на Кирил Десподов, българинът пропуска първата контрола на тима

ПАОК направи първите кадрови промени по време на лятната си подготовка, след като се раздели с двама офанзивни футболисти, които през последните сезони бяха сред конкурентите на Кирил Десподов за място в състава. Руснакът Магомед Оздоев и хърватското крило Лука Иванушец вече не са част от солунския клуб след изтичането на договорите им.

Иванушец беше привлечен именно като алтернатива по крилото, но въпреки честите контузии, които го съпътстваха, така и не успя да измести капитана на българския национален отбор от титулярния състав.

Самият Десподов обаче няма да вземе участие в първата лятна контрола на ПАОК срещу белгийския Беверен. Българският национал продължава възстановяването си след операция на пръст на десния крак и все още не е подновил пълноценни тренировки с отбора.

Освен него двубоя ще пропуснат още Димитриос Хацидис, вратарят Иржи Павленка, Шола Сорейтире и Суалиу Мейте. Извън групата остават и националните състезатели на клуба, които все още участват на Световното първенство с представителните тимове на Мексико и Гана.

Проверката с Беверен ще бъде първа за новия старши треньор Алесио Лиши, който наследи Разван Луческу начело на гръцкия гранд. Италианският специалист ще използва възможността да даде игрови минути на футболисти с по-малко участия през миналия сезон, както и на няколко талантливи състезатели от втория тим на ПАОК.