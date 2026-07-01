БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан"...
Чете се за: 05:25 мин.
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за...
Чете се за: 03:35 мин.
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обвиненият за катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха мъж и две деца, обжалва задържането си

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Обвиненият за катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха мъж и две деца, обжалва задържането си
Слушай новината

Обвиненият за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" край Ямбол, при която загинаха мъж и две деца, обжалва наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража". Това съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд в Бургас.

Жалбата му ще бъде разгледана утре - 2 юли.

Катастрофата стана на 24 юни около 13.00 часа при 290-ия километър на автомагистрала "Тракия", в района преди пътен възел "Зимница". По данни на разследването шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно, където е ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас.

На място загинаха шофьорът на автомобила и две деветгодишни деца. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания - 49-годишна жена и съпругът ѝ - 46-годишен треньор в школата на футболен клуб "Славия".

На 25 юни Окръжният съд в Ямбол уважи искането на прокуратурата и постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Според наблюдаващия прокурор Живко Илиев съдът е приел, че събраните доказателства обосновават предположение за авторството на деянието, както и че съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

На влизане в съдебната зала след определянето на първоначалната мярка обвиняемият заяви, че съжалява за случилото се и поднесе съболезнования на близките на загиналите. По думите му е направил всичко възможно да овладее тежкотоварния автомобил.

# АМ "Тракия" #тежка катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
2
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно...
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
3
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
4
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
5
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Дъжд и понижение на температурите в сряда
6
Дъжд и понижение на температурите в сряда

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
3
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
4
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Сигурност и правосъдие

Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа водача на водния атракцион в Ахелой
Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа водача на водния атракцион в Ахелой
България, Румъния и Турция разширяват мисията в Черно море с защита на подводната инфраструктура България, Румъния и Турция разширяват мисията в Черно море с защита на подводната инфраструктура
Чете се за: 01:12 мин.
Шофьор на тир отива на съд за тежка катастрофа край Поликраище Шофьор на тир отива на съд за тежка катастрофа край Поликраище
Чете се за: 01:00 мин.
Пуснаха от ареста задържания за инцидента с воден атракцион в Ахелой Пуснаха от ареста задържания за инцидента с воден атракцион в Ахелой
Чете се за: 01:37 мин.
Мащабна акция срещу наркотици и райски газ по Южното Черноморие Мащабна акция срещу наркотици и райски газ по Южното Черноморие
Чете се за: 02:15 мин.
Две години и половина затвор за мъж, извършил серия от блудства в Лом Две години и половина затвор за мъж, извършил серия от блудства в Лом
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа водача на водния атракцион в Ахелой
Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в готовност за гасене на пожари това лято Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в готовност за гасене на пожари това лято
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Обвиненият за катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха мъж и две деца, обжалва задържането си Обвиненият за катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха мъж и две деца, обжалва задържането си
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
България предоставя 200 000 евро хуманитарна помощ на Газа и Ливан България предоставя 200 000 евро хуманитарна помощ на Газа и Ливан
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Тир скъса мантинела и се вряза в къща в Монтанско (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Полицията във Варна издирва 11-годишно момиче (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Правителствени промени в Северна Македония
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ