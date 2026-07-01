ЦСКА 1948 привлече капитана на шампиона на Тунис Моатаз Земземи

ЦСКА 1948 официално обяви привличането на тунизийския полузащитник Моатаз Земземи. 26-годишният футболист пристига от шампиона на Тунис Клуб Африкаен, където носеше и капитанската лента, а договорът му с „червените“ е до лятото на 2029 година.

Информацията за трансфера се появи първоначално в тунизийските медии, а впоследствие беше потвърдена и от клуба. С привличането на Земземи ЦСКА 1948 продължава селекцията си преди началото на новия сезон.

Преди да се завърне в родината си, халфът натрупа опит и във Франция, където защитава цветовете на няколко клуба от по-долните дивизии. Земземи има и мач за националния отбор на Тунис.

От ЦСКА 1948 ще разчитат, че опитният полузащитник ще внесе повече стабилност и лидерски качества в средата на терена, след като през последния сезон беше сред основните фигури в шампионския тим на Клуб Африкаен.