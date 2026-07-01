Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа водача на водния атракцион в Ахелой. 55-годишният мъж беше задържан за тежкия инцидент с воден атракцион в Ахелой вчера, но е освободен от ареста малко след 12:30 ч. днес. Причината е изтекла мярка за задържане от 24 часа. Полицията е нямала основания да го остави в ареста, тъй като е нямало повдигнато обвинение. 17-годишно момче от Израел е в тежко състояние в бургаската болница, след като падна от надуваемо съоръжение, дърпано от джет.

В 15.30 прокуратурата в Бургас даде брифинг и съобщи, че мъжът повторно трябва да бъде намерен от МВР и задържан за 72 часа. Предстои повдигането на обвинение за нанасяне на средна телесна повреда при професионална небрежност.

"Към настоящия момент е постановено задържането на лицето за 72 часа, в законоустановения срок ще бъде предявено и това обвинение, но още сме в начален етап на разследването."

Установено е, че 55-годишният мъж не разполага с разрешителни за управление на такъв плавателен съд. Освен това атракционът е функционирал на неразрешено за такава дейност място.

"В Районна прокуратура Бургас е образувано досъдебно производство за средна телесна повреда при професионална непредпазливост във връзка с ползването на атракцион от израелски туристи. Те са били на почивка в Ахелой и чрез туроператорска фирма са били заплатени определени суми за използването на различни атракциони. В последния ден лицата са ползвали т.нар. надуваем басейн, в резулта т на което е станал и нещастния случай. До колкото е известно при завръщането на лицата от тази атракция от морето към сушата при направен завой е бил засегнат камък в плитчините на морското дъно, от което следва и обръщането на съответния атракционен басейн. В резултат на което са нанесени телесни увреждания на лицата."

Ще бъде проверено дали туроператорската фирма има договорни отношения с фирмата, собственик на атракциона.



При инцидента пострадаха трима израелски туристи, сред които 17-годишно момче. То продължава да е с опасност за живота в отделението по реанимация на Бургаската болница. Неговите родители днес са пристигнали от Израел. Те се поискали да бъде транспортирано по въздух до родината си.