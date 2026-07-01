БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан"...
Чете се за: 04:42 мин.
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за...
Чете се за: 02:55 мин.
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Днес започна поклонническият поход "Светият път"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От Велико Търново днес започна поклонническият пешеходен поход "Светият път", който следва историческия маршрут на пренасянето на мощите на свети Йоан Рилски. Походът е дълъг 700 км. и ще премине през над 70 населени места.

Поклонниците всяка година тръгват от Велико Търново, преминават през Дунав и стигат до Рилския манастир. Именно по този маршрут през 1469 г. монаси пренасят мощите на светеца до Рилската света обител. Тази година във втория етап на похода ще има и колоездачна обиколка, в която за първи път ще се включи незрящ колоездач.

Паскал Пиперков, организатор: "Над 100 обекта посещаваме по време на маршрута. По-важното е, че възстановява пътя на мощите на свети Иван Рилски. Това става благодарение на султански ферман, издействан от бившата сръбска принцеса и впоследствие султанка Мара Бранкович."

"Ние тук даваме една по-широка гласност чрез изкуство, чрез култура, образование."

Христина Бързанова, съпредеседетел на Комитет "Свети Иван Рилски": "Всеизвестно е, че поклонникът носи благодат, той измолва благодат за целия народ, цялата държава и целия християнски народ. Посланието е за мир в душите ни. "

#Светият път #Рилският манастир #поклонници #поклоннически поход #Велико Търново

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
2
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно...
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
3
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
4
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
6
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: У нас

Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в готовност за гасене на пожари това лято
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в готовност за гасене на пожари това лято
Две години и половина затвор за мъж, извършил серия от блудства в Лом Две години и половина затвор за мъж, извършил серия от блудства в Лом
Чете се за: 01:37 мин.
Интензивни валежи и гръмотевични бури следобед Интензивни валежи и гръмотевични бури следобед
Чете се за: 02:00 мин.
Над 980 000 опаковки за цигари задържаха митническите служители на ТД Митница Русе Над 980 000 опаковки за цигари задържаха митническите служители на ТД Митница Русе
Чете се за: 01:27 мин.
Тежка катастрофа затвори главния път Бургас - Малко Търново Тежка катастрофа затвори главния път Бургас - Малко Търново
Чете се за: 00:52 мин.
Над 94% от левовете в обращение вече са обменени в евро Над 94% от левовете в обращение вече са обменени в евро
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в готовност за гасене на пожари това лято
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за 2026 г., разходите за издръжка нарастват с над 1 млрд. евро Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за 2026 г., разходите за издръжка нарастват с над 1 млрд. евро
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори главния път Бургас - Малко Търново Тежка катастрофа затвори главния път Бургас - Малко Търново
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Тир скъса мантинела и се вряза в къща в Монтанско
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След инцидента с атракцион в Ахелой: Ресорното министерство започна...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ...
Чете се за: 05:27 мин.
Политика
Удар по имиграционната политика на Тръмп: Съд отхвърли искането му...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ