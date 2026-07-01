Днес започна поклонническият поход "Светият път"

От Велико Търново днес започна поклонническият пешеходен поход "Светият път", който следва историческия маршрут на пренасянето на мощите на свети Йоан Рилски. Походът е дълъг 700 км. и ще премине през над 70 населени места.

Поклонниците всяка година тръгват от Велико Търново, преминават през Дунав и стигат до Рилския манастир. Именно по този маршрут през 1469 г. монаси пренасят мощите на светеца до Рилската света обител. Тази година във втория етап на похода ще има и колоездачна обиколка, в която за първи път ще се включи незрящ колоездач.

Паскал Пиперков, организатор: "Над 100 обекта посещаваме по време на маршрута. По-важното е, че възстановява пътя на мощите на свети Иван Рилски. Това става благодарение на султански ферман, издействан от бившата сръбска принцеса и впоследствие султанка Мара Бранкович."

"Ние тук даваме една по-широка гласност чрез изкуство, чрез култура, образование."