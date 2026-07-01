Зеленски в Дъблин за откриването на ирландското председателство на Съвета на ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски и председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще участват днес в Дъблин в официалната церемонията по случай откриването на ирландското председателство на Съвета на ЕС. От днес Ирландия за осми път е ротационен председател. Сред приоритетите на страната е продължаването на подкрепата за Украйна.

Мотото на ирландкото председателство е “Сила с единство”. Конкурентоспособността на икономиката, защитата на европейските ценности и сигурността са трите теми, важни за новото председателство.

Ирландия е изправена пред трудната задача да постигне споразумение и за следващия седемгодишен бюджет на ЕС. Лидерите на ЕС се надяват да финализират споразумение малко преди края на ирландското председателство през декември, преди планираните общи избори във Франция, Италия, Испания и Полша догодина, които биха могли радикално да променят посоката на преговорите.



