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Зеленски в Дъблин за откриването на ирландското председателство на Съвета на ЕС

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Европа
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Украинският президент Володимир Зеленски и председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще участват днес в Дъблин в официалната церемонията по случай откриването на ирландското председателство на Съвета на ЕС. От днес Ирландия за осми път е ротационен председател. Сред приоритетите на страната е продължаването на подкрепата за Украйна.

Мотото на ирландкото председателство е “Сила с единство”. Конкурентоспособността на икономиката, защитата на европейските ценности и сигурността са трите теми, важни за новото председателство.

Ирландия е изправена пред трудната задача да постигне споразумение и за следващия седемгодишен бюджет на ЕС. Лидерите на ЕС се надяват да финализират споразумение малко преди края на ирландското председателство през декември, преди планираните общи избори във Франция, Италия, Испания и Полша догодина, които биха могли радикално да променят посоката на преговорите.

#председателство #Ирландия #ЕС

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