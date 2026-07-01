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Ирландия поема председателството на Съвета на ЕС

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Ирландия поема председателството на Съвета на ЕС
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Ирландия поема от днес до 31 декември 2026 г. председателството на Съвета на ЕС. Това е осмото председателство за Дъблин, откакто страната е член на ЕС. Ключовите приоритети на страната за следващите шест месеца са конкурентоспособност, ценности и сигурност.

Укрепването на европейската икономика е сред най-важните теми за ЕС в момента. Ирландия поставя на преден план опростяване на правилата чрез така наречените омнибуси - законодателни пакети в различни области, които целят да намалят административната тежест и бюрокрацията за бизнеса. Ирландското председателство ще работи за премахване на бариерите, справяне с регулаторните тежести, стимулиране на търговията на вътрешния пазар, стимулиране на цифровата трансформация и осигуряване на равнопоставени условия за предприятията, опериращи в целия ЕС.

Страната поставя като приоритет и работата за повишаване на сигурността на енергийните доставките в Европа и развитието на устойчиви, достъпни и сигурни енергийни системи. Дъблин ще организира среща на върха по въпросите на Изкуствения интелект и възможностите, които новите технологии предоставят.

Ирландското председателство ще работи за засилване на подкрепа на Съюза за Украйна на фона на незаконната агресивна война на Русия. Продължаващата политическа, военна и финансова подкрепа за Украйна, както и натискът върху Русия, включително чрез строги санкции, също са приоритет за страната.

Сред акцентите на Ирландия са и преговорите за присъединяване с Черна гора и постигането на съществен напредък в преговорите с Албания, Молдова и Украйна.

Сигурността е другата важна тема за председателството, което ще продължи да работи за развитието на европейската отбранителна готовност 2030, както за обществените поръчки за отбрана.

Ирландия е изправена пред трудната задача да постигне споразумение и за следващия седемгодишен бюджет на ЕС през следващите шест месеца. 27-те лидери на ЕС се надяват да финализират споразумение малко преди края на ирландското председателство през декември, преди планираните общи избори във Франция, Италия, Испания и Полша през 2027 г., които биха могли радикално да променят посоката на преговорите.

Предложението на Европейската комисия за бюджет за периода 2028 до 2034 г. на стойност близо 2 трилиона евро, който включва и 166 милиарда евро за изплащане на дългове от фонда за възстановяване след корона пандемията.

Както всяко друго ротационно председателство на Съвета, Ирландия трябва да посредничи в дискусиите за бюджета по неутрален начин и да изготви преговорна кутия, приемлива за всички. Предизвикателството е да се постигне баланс между коалиция от 17 държави, известни като „Приятели на сближаването“, сред които е и България, които настояват за повече финансиране за селското стопанство и регионалното развитие, и лагера от по-богати държави, които изискват драстични съкращения на европейския бюджет и акцент върху конкурентоспособността и сигурността.

В началото на своето членство в ЕС Ирландия беше сред страните нетни бенефициенти от бюджета на ЕС, но след рекордния икономически растеж през 90-те години на миналия век, страната стана нетен донор в общия европейски бюджет.

Ирландия ще похарчи повече от три пъти повече в сравнение предишните две страни, председателстващи Съвета на ЕС - Кипър и Дания. Очакваните разходи за Дъблин са около 300 милиона евро, като почти половината от средствата ще отидат за осигуряването на сигурността по време на серията от посещения на високо ниво.

#председателство на ЕС #Ирландия

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