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Тир скъса мантинела и се вряза в къща в Монтанско (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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Чете се за: 00:47 мин.
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При инцидента няма пострадали

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Тир скъса мантинела и се заби в къща в монтанското село Липен. По чудо инцидентът се размина без жертви.

Кабината на камиона се е врязала в сградата, събаряйки носеща стена и част от покрива.

В момента пътят е отворен за движение. Това е пореден инцидент с камион в Липен за последните два месеца. Трафикът през селото е изключително натоварен, тъй като поема цялото движение на тежкотоварни автомобили от и за "Дунав мост" 2 , заради затворения за ремонт главен път Е-79. Жителите отдавна настояват за постоянен контрол, но исканията им остават без резултати.

Снимки: БТА

#тир се вряза в къща #село Липен #тир

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