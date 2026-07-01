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Румен Пайташев: Франция е фаворит за световната титла

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Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
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Французите пестят своите сили, отбеляза известният спортен журналист, който отразява своето 10-то рекордно световно първенство по футбол.

румен пайташев франция фаворит световната титла
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Румен Пайташев определи Франция като основен фаворит за титлата на Мондиал 2026. Спортният журналист, който отразява своето 10-то рекордно първенство, смята, че французите успяват да разпределят своите сили така, че да си тръгнат с трофея от САЩ, Канада и Мексико.

В ефира на БНТ той коментира още и успеха на „петлите“ срещу Швеция в първия кръг от елиминациите.

Да, разбира се, че Франция е фаворит за световната титла. Френският отбор до момента играе равно ускорително, пести си силите и много добре ги прецежда. Това е тактика на Дидие Дешан, който смята, че тимът му трябва да изиграе 8-те мача, стигайки до финала. От своя страна това не намалява качествата на отбора, който го демонстрира и срещу Швеция. Изключвайки първите 15-20 минути, превъзходството на „петлите“ беше очевидно и въпросът бе с колко гола ще спечелят“, коментира Пайташев.

Повече от интервюто на Румен Пайташев гледайте във видеото!

#Мондиал 2026 #Румен Пайташев #национален отбор на Франция по футбол

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