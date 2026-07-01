Пловдивската пожарна с кампания за доброволци на фона на нарастващ риск от пожари

С настъпването на летния пожароопасен сезон в Пловдивска област се увеличава броят на сигналите за пожари, като властите отчитат и промяна в характера на рисковете през годината. На този фон Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив провежда инициативи за набиране и обучение на доброволци, които да подпомагат екипите при критични ситуации.

Ст. комисар Васил Димов, директор на РДПБЗН – Пловдив обясни, че вече пожарните екипи работят при висока натовареност.

„Действително тенденцията вече е за над 20 произшествия в област Пловдив на ден, по-голямата част от които пожари в земеделски земи. Примерно за вчерашния ден имахме такова запалване в района на Белозем, което застраши ЖП линията.“

В центъра на кампанията на пожарната е обучението на доброволци, включително т.нар. спонтанни доброволци, които се включват при инциденти.

„Основното, което трябва да се акцентира на такива хора, тип спонтанни доброволци, е мерките за безопасност, които трябва да изпазват като дойдат. Да знаят, че има хора, които ще ги ръководят, да следват техните указания, защото който и да дойде да ни помага, нашата основна роля е след това, след като приключи бедствието, той да се завърне вкъщи жив и здрав.“ „Докато професионалните доброволци имат подсигурена специализирана екипировка, тези доброволци идват по къси панталони, по джапанки… но когато отидат на инцидента и видят реално мащабите на това, което се е случило, осъзнават, че само желанието понякога не е достатъчно.“

От пожарната препоръчват доброволците да бъдат подходящо екипирани, за да се гарантира тяхната безопасност на терен.

Вижте повече в прякото включване на Димитър Димитров.