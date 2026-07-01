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МОЩНИ ТРУСОВЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

След трусовете във Венецуела: Опит за нормализация и равносметка

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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След трусовете във Венецуела: Опит за нормализация и равносметка
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Метрото в Каракас възобнови работа по всичките си линии. То беше спряно за ден от съображения за сигурност заради поредния силен вторичен трус от 5,2.

Подземната железница започна да работи нормално в неделя - четири дни след смъртоносните трусове, които отнеха живота на близо 2000 души.

Спасителите продължават да издирват оцелели, въпреки изтичането на критичния 3-дневен прозорец. До момента са спасени около 6500 души.

3-годишно дете беше извадено след шест дни под руините. Над 10 500 души са ранените, а повече от 15 000 са засегнатите от бедствието.

#метро #каракас #вторични трусове #Венецуела #земетресение

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