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Президентски избори във Франция - ясни са датите на двата тура през 2027 година

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Снимка: БТА
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Известни са датите на двата тура на следващите президентски избори във Франция. Датите 18 април и 2 май ще бъдат официално обявени на правителствено заседание днес, съобщиха френски медии.

Неизвестни обаче има около кандидатите. Младият крайнодесен политик Жордан Бардела може да се впусне в надпреварата вместо Марин льо Пен, която направи 3 неуспешни опита да влезе в Елисейския дворец. Този път пречката е юридическа - на 7 юли съдът ще се произнесе по обвиненията срещу нея за присвояване на европейски средства. Сред спряганите имена на кандидат-президенти са и на двама бивши премиери, назначени от президента Макрон - Едуар Филип и Габриел Атал.

#избори #Франция

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