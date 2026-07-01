Президентски избори във Франция - ясни са датите на двата тура през 2027 година

Известни са датите на двата тура на следващите президентски избори във Франция. Датите 18 април и 2 май ще бъдат официално обявени на правителствено заседание днес, съобщиха френски медии.



Неизвестни обаче има около кандидатите. Младият крайнодесен политик Жордан Бардела може да се впусне в надпреварата вместо Марин льо Пен, която направи 3 неуспешни опита да влезе в Елисейския дворец. Този път пречката е юридическа - на 7 юли съдът ще се произнесе по обвиненията срещу нея за присвояване на европейски средства. Сред спряганите имена на кандидат-президенти са и на двама бивши премиери, назначени от президента Макрон - Едуар Филип и Габриел Атал.