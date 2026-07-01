Босненската страст на Мондиал 2026

Напоследък всички говорят за привържениците на Норвегия, за латиноамериканските страсти, гарантирани от аржентинци, бразилци и колумбийци. За културните шествия на Нидерландия, но не бива да забравяме, че и на Балканите знаем как да подкрепяме и да демонстрираме любовта си към футбола.

Босна и Херцеговина се представя повече от успешно дотук по този показател. За босненците сега предстои двубой със САЩ, след като веднъж вече играха с един от съдомакините – Канада и не загубиха. От Сараево през Мостар до Баня Лука подкрепата е чудесна, както и в Северна Америка се усети доста солидното присъствие на хора със „сини“ фланелки. На повечето, от които пише „Джеко“.

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