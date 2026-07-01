Босненската страст на Мондиал 2026

Феновете на Босна и Херцеговина се представят повече от успешно, когато говорим за демонстриране на любов спрямо своя национален отбор на световното.
Напоследък всички говорят за привържениците на Норвегия, за латиноамериканските страсти, гарантирани от аржентинци, бразилци и колумбийци. За културните шествия на Нидерландия, но не бива да забравяме, че и на Балканите знаем как да подкрепяме и да демонстрираме любовта си към футбола.
Босна и Херцеговина се представя повече от успешно дотук по този показател. За босненците сега предстои двубой със САЩ, след като веднъж вече играха с един от съдомакините – Канада и не загубиха. От Сараево през Мостар до Баня Лука подкрепата е чудесна, както и в Северна Америка се усети доста солидното присъствие на хора със „сини“ фланелки. На повечето, от които пише „Джеко“.
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