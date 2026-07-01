След инцидента с атракцион в Ахелой: Ресорното министерство започна проверка, собственикът на базата е задържан

Продължава разследването на тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой. 17-годишно момче от Израел е в тежко състояние в бургаската болница, след като падна от надуваемо съоръжение, дърпано от джет. Мъжът, управлявал атракциона е задържан. Водната база е функционирала без да има разрешителни за тази дейност.

Версиите за инцидента са две.

Димитър Нейчев, кмет на Ахелой: „На свободен ход, когато вече е излизало, явно креслото закача камъните отзад, защото е по-плитко тук и на някакъв подводен камък, а другото е, че е неправилно взет завой.“

Мъжът, управлявал джета е Иван Сивов, който се води и управител на водната база. След инцидента се опитал да отпрати дошлите на помощ спасители.

Валентин Ненков, спасител на плажа в Ахелой: „До колкото видях той беше там. Казваше, че трябва да дойде линейката, даже на мен ми каза – „Иди си на поста“, един вид да не го пипам момчето, но аз се почувствах отговорен. Бяха му сложили две тампончета на главата, върнах се, взех кислородна вода и риванол.“

След проверка на Морска администрация водната база се оказа без документи и е функционирала в разрез с правилата.

Димитър Нейчев, кмет на Ахелой: „Доста време я има тази водна база тук. Аз дори не знам, че няма документи в момента. Аз съм сигурен, че е щял да ги изготви, защото за мен човекът е доста стриктен. Може би всеки момент е чакал да вземе документи, някакво забавяне е имало според мен, нямам представа.“

Проверка днес направиха и от Министерството на туризма.

Радослав Ангелов, експерт от Министерство на туризма: „По схема тук има водна база. Когато обаче се открива, те са длъжни да уведомят "Морска администрация", които вече да им дадат разрешение."

Собственикът на водната база ще бъде санкциониран за нарушенията. Глоба може да получи и стопанинът на плажа.