Пуснаха от ареста задържания за инцидента с воден атракцион в Ахелой

55-годишният мъж, който беше задържан за тежкия инцидент с воден атракцион в Ахелой, е освободен от ареста. Малко след 12:30 ч. е изтекла мярката му за задържане от 24 часа, а към момента спрямо него няма повдигнато обвинение.

При инцидента вчера пострадаха трима младежи от Израел, които се качили на т.нар. “банан”, дърпан от джет в морето. На прибиране към бреговата ивица, управляващият джета мъж, който е и управител на водната база, изпуснал контрол над надуваемата атракция след десен завой. Вследствие на това съоръжението е блъснато в камъните на близкия вълнолом.

Двама от младежите се разминали с охлузвания по тялото, но 17-годишният техен приятел ударил тежко главата си в камъните. Той е настанен в реанимацията на бургаската болница с тежка травма и опасност за живота.

Проверките на "Морска администрация" показаха, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност. Представител на стопанина на плажа твърди, че базата е била наета от мъжа, който уверил, че ще започне дейност, след като получи всички документи.