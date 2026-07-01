Дъжд и понижение на температурите в сряда

Днес дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30° и 36°, в София - около 30°.

Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над Северното Черноморие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25° - 26°. Вълнението на морето ще бъде от 1 - 2 бала по северното крайбрежие до 2 - 3 бала по южното.

В планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Ще духа умерен, по високите била и върхове силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност, ще има валежи, на повече места в четвъртък и петък. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. Има и условия за градушки. Температурите ще се понижат още и максималните в събота ще са между 25° и 30°.

В неделя времето ще бъде слънчево, около и след обяд с по-значителни увеличения на облачността, по-голяма вероятност за изолирани краткотрайни превалявания, придружени с гръмотевици има в понеделник. Вятърът ще се задържи слаб от северозапад