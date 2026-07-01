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БФС подписа два стратегически меморандума в подкрепа на развитието на децата чрез футбола

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Спорт
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Футболният съюз ще си партнира със Съюза на народните читалища и с Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

БФС подписа два стратегически меморандума в подкрепа на развитието на децата чрез футбола
Снимка: Официален сайт на БФС
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Българският футболен съюз направи нова стъпка в стратегията си за използването на футбола като средство за образование, възпитание и социално развитие. На церемония в Националната футболна база „Бояна“ бяха подписани два меморандума за стратегическо сътрудничество – със Съюза на народните читалища и с Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет.

Документите бяха подписани от изпълнителния директор на БФС Андрей Петров, председателя на Върховния читалищен съвет проф. д-р Николай Дойнов и секретаря на Централната комисия Петя Петрова. С тях се поставя началото на дългосрочни партньорства, насочени към развитието на децата и младите хора чрез спорта, културата и образованието.

Съвместната работа със Съюза на народните читалища предвижда реализирането на националната програма „Читалище и футбол за бъдещето“, организиране на детски и младежки футболни фестивали, културно-спортни форуми, обучения за доброволци, благотворителни кампании и инициативи, посветени на историята и ценностите на българския футбол. Предвижда се и създаването на футболни школи и спортни клубове към читалищата там, където има необходимите условия.

Партньорството с Централната комисия за борба с противообществените прояви ще бъде насочено към превенцията на насилието, зависимостите, футболното хулиганство и противообществените прояви сред подрастващите. Двете институции ще организират образователни кампании, турнири, обучения и инициативи, които да насърчават честната игра, толерантността и активната гражданска позиция.

От страна на БФС на церемонията присъства и президентът на Аматьорската футболна лига Румен Вълков, като именно АФЛ ще има водеща роля в реализирането на съвместните проекти. Сред гостите бяха още представители на Министерството на вътрешните работи, Националния център по сигурността на спортните мероприятия, както и Тервел Пулев и Диана Ненова от Асоциация „Живот след спорта“, които изразиха подкрепата си за инициативите.

С подписването на двата меморандума Българският футболен съюз затвърждава намерението си да развива футбола не само като спорт, а и като инструмент за възпитание, социално включване и изграждане на ценности сред младите хора в цялата страна.

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#Български футболен съюз (БФС) #Съюз на народните читалища

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