БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан"...
Чете се за: 05:25 мин.
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за...
Чете се за: 03:35 мин.
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България предоставя 200 000 евро хуманитарна помощ на Газа и Ливан

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
българия предоставя 200 000 евро хуманитарна помощ газа ливан
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Министерският съвет одобри предоставянето на хуманитарна помощ за Ливан и за Ивицата Газа под формата на доброволни вноски към международни организации в общ размер на 200 000 евро за посрещане на най-неотложните хуманитарни потребности на ливанското и на палестинското население в резултат на продължаващата извънредна хуманитарна ситуация в региона на Близкия изток.

Финансирането ще бъде осигурено от бюджета за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ на Министерството на външните работи и ще бъде разпределено по равно между двете хуманитарни ситуации чрез подпомагане на Хуманитарния фонд за Ливан на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси, Световната продоволствена програма за дейността й в Ливан, както и дейността на Международния комитет на Червения кръст, Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ) и Йорданската хашемитска благотворителна организация в Ивицата Газа.

Предоставянето на спешна хуманитарна помощ от страна на България е акт на съпричастност към населението на Ливан и на Ивицата Газа, намиращо се в тежка хуманитарна ситуация в резултат на ескалиралото напрежение в региона на Близкия изток и последвалото масово разселване и ограничаване на достъпа на продоволствена помощ и услуги.

#200 000 евро #Ливан #Газа #помощ #България

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
2
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно...
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
3
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
4
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
5
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Дъжд и понижение на температурите в сряда
6
Дъжд и понижение на температурите в сряда

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
3
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
4
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Близък изток

Американски пратеници в Катар: Без среща с високопоставени представители на Иран
Американски пратеници в Катар: Без среща с високопоставени представители на Иран
Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха? Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха?
Чете се за: 02:40 мин.
Противоречива информация за това дали днес ще има преговори между САЩ и Иран Противоречива информация за това дали днес ще има преговори между САЩ и Иран
Чете се за: 02:05 мин.
Европа се готви да посрещне зимата с най-ниските си запаси от газ за последните 15 години Европа се готви да посрещне зимата с най-ниските си запаси от газ за последните 15 години
Чете се за: 01:17 мин.
Подновяване на диалога – САЩ и Иран ще преговарят отново Подновяване на диалога – САЩ и Иран ще преговарят отново
Чете се за: 00:45 мин.
Напрежението САЩ - Иран: Взаимни удари и заплахи Напрежението САЩ - Иран: Взаимни удари и заплахи
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа водача на водния атракцион в Ахелой
Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в готовност за гасене на пожари това лято Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в готовност за гасене на пожари това лято
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Обвиненият за катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха мъж и две деца, обжалва задържането си Обвиненият за катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха мъж и две деца, обжалва задържането си
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
България предоставя 200 000 евро хуманитарна помощ на Газа и Ливан България предоставя 200 000 евро хуманитарна помощ на Газа и Ливан
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Тир скъса мантинела и се вряза в къща в Монтанско (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Полицията във Варна издирва 11-годишно момиче (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Правителствени промени в Северна Македония
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ