Полицията във Варна издирва 11-годишно момиче (СНИМКИ)

Полицията във Варна издирва 11-годишната Наталия Славова Асенова от с. Константиново, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначална информация детето е било придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, който също се издирва във връзка със случая.

Наталия е висока около 160 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. При изчезването си е била облечена със светъл дълъг панталон, бяло късо яке с червени цветчета и черни маратонки.

Асен Симеонов е на около 40 години, с ръст около 170 см и едро телосложение. С късо подстригана коса и кафяви очи. Според описанието е бил облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

Полицията умолява гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на Асен Антонов Симеонов, незабавно да сигнализират на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на ОДМВР – Варна.