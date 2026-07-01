МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт, това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание днес.

Той съобщи, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата.

"Установяваме и цялото общество знае, че моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Казвам почти, защото този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс и отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към ясното, светло бъдеще. Затова ще предложим съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включването на частния капитал. А това, и по опитът от множество страни, ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите в стратегически области - образование и наука, култура, спорт, демография и сигурност. Но докато това се случи, аз очаквам МРРБ да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища, спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. И ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. Като говорим за корупция от днес в Министерски съвет имаме денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси."

Премиерът коментира вчерашната среща с представители на "Литаско" и вдигнатия запор над бургаската рафинерия.

"На проведената среща вчера с представители на "Литаско" постигнахме критично важно за бъдещето на бургаската рафинерия споразумение. В края на миналата година "Литаско" наложи запор на рафинерията да закупува суров петрол от регистрирани в Швейцария компании. Това доведе до значителни трудности за работата на рафинерията , тя бе принудена да работи с тежки видове нефт, а оттам технологични затруднения, намаляване на обема на производство, повишаване на себестойността, бързо износване на инсталациите и всъщност постави пред риск самото бъдеще на "Лукойл - Нефтохим". След вчерашната среща този запор вече се вдига и рафинерията ще може да оперира нормално, което е критично важно и за нашата национална сигурност. Продължаваме усилена работа за повишаване на икономическия ръст, но не със стимулиране само на вътрешното потребление и то със заеми и раздаване на пари, както е до сега. А с агресивно привличане на инвестиции и със стимулиране на експорта, с подкрепа за българския бизнес, подобряване на инвестиционната среда, повишаване на конкурентноспособността и производителността на българската икономика и стимулиране на всички икономически играчи. В тази връзка вчера проведохме и първото заседание на инвестиционния съвет и на централното координационно звено към правителството."

Засегната беше и темата с приключването на престоя на американските самолети-цистерни на Летище "Васил Левски".