Черно море постигна минимален успех над Янтра Габрово в първата си контрола

Черно море победи Янтра Габрово в първата си контрола от лятната подготовка. На стадион „Ангел Кънчев“ в Трявна, „моряците“ се наложиха с 1:0, след попадение на Георги Лазаров в 22-ата минута. В проверката Илиан Илиев използва два различни състава през двете полувремена.

В 22-ата минута Ники Златев пусна далечен пас към Георги Лазаров, който излезе сам срещу вратаря и стреля, но стражът спаси. Топката попадна отново в нападателя на „моряците“, който на празна врата вкара за 1:0.

В последната минута от редовното време, след центриране от фаул, топката бе избита и попадна в Ивайло Енчев, който от далеч стреля опасно, но Кристиан Томов успя да спаси. Топката попадна в играч на гостите, който стреля от близо, Томов успя да парира, след което кълбото се удари в страничната греда и бе изчистена от Скуадроне от голлинията.

В 79-ата минута след центриране от корнер, Петър Казаков засече с глава, но стреля в страничната греда.

Неофициален дебют за варненци направиха всички нови попълнения. В срещата взеха участие и юношите от школата на клуба, които са на подготовка с първия тим в Трявна.

Следващата проверка на „моряците“ е срещу Локомотив Горна Оряховица на 1 юли отново в Трявна.