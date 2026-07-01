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ГДБОП разкри нелегална фабрика за цигари в бивш завод в Мизия (СНИМКИ)

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Задържани са 9 души - чуждестранни и български граждани

гдбоп разкри нелегална фабрика цигари бивш завод мизия снимки
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ГДБОП разкри действаща високотехнологична фабрика за незаконно производство на цигари, изградена на територията на бивш завод за целулоза в град Мизия. При специализираната полицейска операция са задържани общо девет души – седем чуждестранни граждани и двама български граждани.

Акцията е реализирана днес следобед след съвместно международно разследване между ГДБОП, Бюрото за разследване на Полша и Европейската служба за борба с измамите.

Задържани са и работниците във фабриката, които са правели опит да напуснат страната, съобщи зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.

"Интересното в случая е, че този път, благодарение на бързите действия на колегите, успяхме да задържим и работниците, които се опитваха да напуснат страната", заяви той.

Старши комисар Костов уточни, че един от задържаните е издирван от 2022 г. за участие в дейността на друга нелегална фабрика за производство на цигари.

В хода на операцията са иззети два товарни автомобила, използвани за транспортиране на част от машините и оборудването. Открити са и значителни количества готова продукция, както и суровини и материали, предназначени за производството на цигари.

По данни на разследващите незаконната фабрика е била оборудвана с модерни производствени линии, шумоизолация и собствен генератор за електроенергия. На място са били обособени и помещения за настаняване на работниците.

Работата по случая продължава под ръководството на компетентните органи, като се изясняват всички обстоятелства около организацията и дейността на нелегалното производство.

Снимки: ГДБОП

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