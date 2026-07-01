Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ)

Мощна буря с проливен дъжд, силен вятър, градушка и гръмотевици премина над София.

За минути улиците се превърнаха в реки. Получени са близо 100 сигнала за паднали клони и дървета, завирени пътни участъци и подлези. Най-обилни са били валежите в централните и южните квартали на града, като по данни на НИМХ падналите количества дъжд на квадратен метър са били между 15 и 30 литра.

Всички аварийни екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са на терен и реагират на сигнали в резултат на разразилата се буря.

Временно беше спряно трамвайното движение в различни части на столицата заради паднали дървета и скъсана контактна мрежа.

Аварийните екипи премахнаха паднали клони от тролейбусните жици по ул. „Раковска“. Дърво смачка автомобил на ул. „Кракра“. Едно от най-старите дървета в градинката „Кристал“ бе пречупено от силния вятър.