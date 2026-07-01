Ескортираният самолет: Фалшив сигнал задейства най-строгата процедура в авиацията

Код 7500 е един от най-сериозните сигнали в гражданската авиация. Макар впоследствие да се оказа фалшива тревога за отвличане, подобни случаи не са безпрецедентни.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Действително това беше лъжлив, недействителен код. Имали сме и други такива случаи, когато се подава грешна информация от транспондера на самолета. Аз лично не мога да гарантирам дали е злонамерено действие, или е технически отказ на системата на транспондера.“

Транспондерът е устройството, чрез което самолетът обменя информация с ръководството на въздушното движение. Според авиоексперти техническите откази са рядкост, но не могат да бъдат изключени.

Ангел Борисов, авиоексперт: „Процедурата при такава авария е сравнително лесна, тъй като диспечерът, след като разпореди нещо и види, че не го изпълнявате, ще ви попита защо не го изпълнявате. Ако не получи отговор, разбира, че връзката е прекъсната и пилотът просто лети по зададените параметри отпреди разговора. Тогава излитат изтребители, съпровождат самолета, имат сигнали между себе си и летящия самолет и го довеждат до летище.“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Подходихме с максимална сериозност към този случай. Беше проверен самолетът, бяха проверени пътниците, бяха спазени всички разписани протоколи и процедури, както при реална опасност.“

Според авиоексперти сигналът за отвличане 7500 може да бъде подаден и по невнимание от пилота.

Ангел Борисов, авиоексперт: „Както в случая казваме – това е дефект. Но ако говорим дали е дефект или не, възможно е при многото натискане на копчетата пилотът по невнимание да натисне това копче и дори да не го осъзнае.“

Самолетът е преминал техническа проверка на летището в Бургас, като при извършения оглед не са открити данни за пилотска грешка.

Христо Христов, председател на Националния борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт: „За мен няма никаква пилотска грешка. Самолетът е по-старо производство и този бутон е на скрито място. Трябва специално да се пресегнеш и да отвориш едни капачета.“

Самолетът не е обявявал аварийна ситуация, а е било необходимо единствено извършването на т.нар. security test.

Христо Христов, председател на Националния борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт: „Предполагам, че затова на летище Ларнака не приеха самолета да кацне. В това лятно време има много трафик и вероятно не са имали възможност да осигурят стоянка на по-голямо разстояние от другите самолети, които са базирани.“

Разследването продължава, за да бъде установена точната причина за излъчването на фалшивия сигнал.