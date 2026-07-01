Авиоекспертът Ангел Борисов: Много рядко се получава техническа авария на транспондера на самолет

Много рядко се получава техническа авария на транспондера на самолет - това коментира за БНТ авиоекспертът Ангел Борисов.

Ангел Борисов, авиоексперт: Транспондерът е устройството, което осъществява връзката между пилота и кулата или диспечера, който го води. Самото устройство излъчва сигнал, то нищо друго не прави, освен да осъществява връзката. Същевременно осъществява и контрол на зададения полет от диспечера. Ако му е зададено 10 000 метра, той, освен че се вижда, излъчва данни за височина и скорост – например 900 км/ч, тоест това, което нарежда диспечерът и дали пилотът го изпълнява, транспондерът връща обратно.

- БНТ: Тоест е ключов?

Ангел Борисов, авиоексперт: Да.

- БНТ: Колко често се случва да има авария?

Ангел Борисов, авиоексперт: Много рядко се случва – изключително рядко. Това са, да го кажем, годишно може би един такъв инцидент, ако го наречем по-скоро техническа авария, при която, както всяко едно устройство, е възможно да изключи или да откаже.

- БНТ: Как се процедира, когато има такава авария?

Ангел Борисов, авиоексперт: Процедурата при такава авария е сравнително лесна, тъй като диспечърът, след като разпорежда нещо и гледа, че вие не го изпълнявате, той ще ви попита защо не го изпълнявате и ако не получи отговор, той разбира, че връзката е прекъсната и пилотът просто лети по зададените параметри отпреди разговора. Така че трябва връзката да се възстанови. Ако не се възстановява връзката, защото и това нещо може да се случи, пилотът не може да лети без връзка, а трябва да кацне примерно на летището в Бургас, а не до Тел Авив да лети - там ще се възстанови връзката, тогава излитат изтребители, съпровождат го, съответно имат сигнали между летящия самолет и изтребителите и го довеждат до летище като летят отстрани.

- БНТ: Сигналът за отвличане - това по-скоро грешка ли е?

Ангел Борисов, авиоексперт: Когато този сигнал, който излиза, казват 7500 - като се появи на дисплея такъв сигнал, това означава отвличане. Но това не означава истинско отвличане, не винаги, както е в случая - казваме, че това е дефект. Възможно е при многото натискане пилотът да натисне това копче без да иска и той може да не го осъзнае. Тогава на земята се излъчва непрекъснато: отвличане, отвличане, отвличане. Той може да се чуди защо диспечърът така го води насам или натам. Така че именно това копче и системата на транспондера осъществяват правилното летене и изпълняване на задачите на диспечъра."

- БНТ: Тоест е много важен за полета този транспондер?

Ангел Борисов, авиоексперт: "Без него ще си стигне самолета накъдето е тръгнал, но ако се наложи корекция, няма да бъде осъществена. В какъв смисъл безопасността се засяга - през това време може да бъде затворено летището, за което лети, може един самолет да е кацнал накриво или пистата да е затворена заради лошо време, гръмотевици, бури, тоест надалече отива. Така че той трябва да знае и какво предстои напред.

БНТ: Изтребителите са за безопасност, нали така?

Ангел Борисов, авиоексперт: Точно така, те го съпровождат. Те също чуват какво разпорежда диспечърът и на изтребителите, и на пилота. И те виждат дали изпълнява. Той ако примерно отива за Бургас, Варна или може за Прага да е - те го съпровождат отстрани до нашата граница, после ще го вземат румънските изтребители и ще го докарат до летището, но те не разпореждат на пилота какво да прави, само случат диспечъра.

- БНТ: Рабрахме, че няма повод за притеснение, защото не са чести тези случаи, а на какво се дължат?

Ангел Борисов, авиоексперт: Техниката отказва и пак казвам: невнимание на пилота, ако без да иска натисне това копче, защото и това се случва.

- БНТ: Вие казвате - техниката отказва, а това проверява ли се преди всеки полет?