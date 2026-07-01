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Атланта - туптящият център на aмериканския юг

Бюлент Мюмюнов от Бюлент Мюмюнов
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Спорт
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Атланта е град, дълбоко свързан със спорта.

атланта туптящият център aмериканския
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Атланта е туптящият център на aмериканския юг. Един от най-влиятелните и важни градове за съвременната история и поп-индустрия на Америка. Единственият град в Съединените щати, опустошен до основи по време на гражданската война, след като през 1864 генерал Шърман опожарява Атланта като военен акт. Оттогава обаче градът се възстановява скоростно. Това е и родното място на големия Мартин ЛутърКинг-младши и родина на движението за граждански права.

През 60-те години Мартин Лутър Кинг-младши произнася знаменитата реч "Имаме една мечта" - за социално равноправие, за мир и за заличаване на всички социални различия. Той прекарва детството си и израства в Атланта, като в една от близките църкви е ръкоположен и служи като пастор.

Местните се хвалят, че Атланта влияе на всичко – от културата до музиката и социалните реформи. Легендарната напитка кока-кола е създадена в Атланта през 1886-та. Градът също така е мека за филми и телевизия, като се смята, че това е Холивуд на юга с около 500 телевизионни предавани и филми, продуцирани в щата всяка година. Има и страхотна улична артсцена, където десетки международни художници са рисували мащабни стенописи, които възхваляват социалната справедливост, многообразието и общността. Храната също е важна част от културата на града. Ако дойдете тук и решите да се храните консервативно, може да си тръгнете разочаровани. Това е град създаден за авантюристично настроени хора, които се противопоставят на статуквото. Смесица от култури, с изключително цветна палитра от общности, трудна за описване.

Атланта е дълбоко свързан и със спорта. Градът е домакин на Олимпийските игри през 1996, изданието което отбелязва 100-годишнина от възстановяването на модерните игри. Тогава са включени рекордните за онзи период 197 държави и са вкарани нови спортове, като плажен волейбол, планинско колоездене и женски футбол. В откриващата церемония големият Мохамед Али пали олимпийски огън, въпреки че по това време се бори с болестта на паркинсон. Това е мощна демонстрация на силата на американската спортна икона, но и на цялата южняшка общност.

Атланта е един от малкото градове в САЩ с професионални отбори в почти всеки спорт, от Фалкънс в НФЛ до Брейвс в бейзбола, Хоукс в НБА и Атланта Юнайтед във футбола. За световното градът предлага и най-сюрреалистичния стадион-домакин - "Мерседес Бенз", с отварящ се покрив и осмоъгълна форма като октагон. Атланта първоначално е бил периферен транзитен център в югоизточната част на САЩ, но в момента е един от най-богатите и бързо развиващи се градове в Северна Америка и целия свят.

Вижте целия обект във видеото.

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#Атланта

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