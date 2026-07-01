Край на безмитните малки пратки: 3 евро мито за внос от чужбина

Край на безмитните малки пратки. От днес всички стоки под 150 евро, които влизат в Европейския съюз, се облагат с такса от 3 евро. Мярката е насочена най-вече срещу китайските платформи за електронна търговия. От 2022 г. малките пратки от чужбина са се увеличили повече от четири пъти.

Всяка секунда през 2024 г. в Европейския съюз са влизали по 145 малки пратки. И почти всички са били от Китай.

Миналата година потокът от Китай е бил дори още по-голям – почти 6 милиарда малки пратки са влезли в Европейския съюз.

Паула Пиньо, говорител на ЕК: „Всички пратки ще преминават през стандартните митнически процедури. Това е важна стъпка за по-добро управление на нарастващия брой малки пратки, особено от Китай. Ние гарантираме лоялна конкуренция, по-строго прилагане на правилата и по-добра защита на потребителите в Европейския съюз.“

От 2008 г. малките пратки на стойност под 150 евро, които влизаха в Европейския съюз, не се облагаха с мита. От днес обаче тази практика е прекратена, като налозите са за сметка на вносителите. Мярката предвижда всеки вид стока в пратката да бъде обложен с такса от 3 евро. Това означава, че ако покупката включва, например, три тениски, трябва да се платят 3 евро. Но ако освен тениски има, например, и часовник, таксата става 6 евро.

Стефани Лосе, министър на икономиката на Дания: „Това решение беше необходимо, защото много държави в Европейския съюз се сблъскаха със затваряне на местни магазини заради големия обем евтин внос.“

Проверки в целия Европейски съюз през миналата година са установили, че над 61 процента от вносните стоки – като играчки, козметика и електроника – са съдържали забранени съставки, липсвали са им етикети или документи за безопасност.

Стефани Лосе, министър на икономиката на Дания: „Краят на безмитните пратки ще затвори дългогодишни вратички, които системно се използваха за избягване на мита. Мярката ще създаде по-справедливи и по-равнопоставени условия за конкуренция между европейските компании.“

Мярката е само част от усилията на Брюксел да ограничи евтиния внос. До ноември се очаква да влезе в сила и такса за обработване на пратките, но размерът ѝ все още не е ясен. А през 2028 г. ще започне да действа новата митническа администрация на Европейския съюз.

Анализатори прогнозират, че през следващите седмици доставките за Европейския съюз ще намалеят с между 10 и 35 процента. Очаква се също платформите за електронна търговия да прехвърлят налозите към потребителите, като повишат цените на стоките. Някои от големите китайски търговци вече обявиха, че ще променят тактиката си и ще заложат на по-голям внос и изграждане на големи складови бази в Европа.