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Марк Рюте в Берлин: Преди срещата на върха на НАТО в Турция

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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марк рюте берлин срещата върха нато турция
Снимка: БТА
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Германия иска да произвежда допълнителни количества американско оръжие на своя територия, обяви министърът на отбраната Борис Писториус в Берлин, където днес посрещна генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според „Файненшъл таймс“ инициативата е част от усилията на Европа да използва потенциала на отбранителната си индустрия за стабилизиране на обтегнатите отношения с Доналд Тръмп.

Визитата на Рюте е част от подготовката за срещата на върха на НАТО в Анкара следващата седмица, където централна тема ще бъде укрепването на европейските армии и искането на американския президент за по-големи разходи за отбрана.

Съединените щати остават незаобиколим фактор за отбраната на Украйна, заяви генералният секретар на пакта Марк Рюте в Берлин. Според него на предстоящия форум в Анкара съюзниците ще се ангажират с предоставянето на дългосрочна помощ за сигурността на Украйна, а посланието към отбранителната индустрия е: „Увеличете производството.“

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Съгласни сме, че трябва да продължим натиска върху Русия. Дори и след края на войната ѝ в Украйна, Русия ще остане дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност. Срещата на върха другата седмица ще се фокусира върху превръщането на допълнителните разходи в бойна готовност и върху значително разширяване на нашите отбранителни индустрии.“

Домакинът Фридрих Мерц заяви, че ще предложи на срещата на върха в Анкара германското правителство, като европейски съюзник, да поеме нови финансови ангажименти към Киев. Според него Европа намалява трансатлантическата си зависимост. Мерц се обяви против едностранни действия на отделни държави в Алианса.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: „НАТО трябва да стане по-европейска, за да остане трансатлантическа. Мисля, че това е много подходящ начин да го кажа. През последните години направихме твърде малко за собствената си сигурност. Сега компенсираме.“

Германия ще продължи да купува оръжие от Съединените щати, въпреки стремежа си да намали зависимостта от американските оръжейни доставки, увери министърът на отбраната Борис Писториус. Според него страната работи в тясно сътрудничество с американската отбранителна индустрия и ще продължи да го прави и занапред.

#американско оръжие # Германия #Фридрих Мерц #Марк Рюте #НАТО

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