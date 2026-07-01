БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар в София - горят 2000 кв. м халета за...
Чете се за: 03:27 мин.
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан"...
Чете се за: 05:25 мин.
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за...
Чете се за: 03:35 мин.
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията за отпадъци в София (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Батерии или аерозолни флакони, попаднали сред разделно събраните отпадъци, са най-вероятната причина за пожара, избухнал днес около 16.30 ч. в инсталацията на "Екобулсорт" ЕАД в столичния квартал "Филиповци". Огънят е тръгнал от приемното отделение за отпадъци от опаковки и впоследствие се е разпространил към други части на съоръжението.

Няма пострадали, а всички служители са били евакуирани своевременно. На място работят шест екипа на пожарната, като окончателната причина за инцидента предстои да бъде установена от компетентните органи.

По информация на дружеството огънят е възникнал в приемното отделение за разделно събрани отпадъци от опаковки – в началната част на инсталацията. Веднага след установяването на пожара е подаден сигнал до органите на пожарната безопасност, а впоследствие пламъците са обхванали и други части на съоръжението.

На място са изпратени шест противопожарни автомобила, както и специализиран автомобил за извършване на химически анализ на въздуха. Към момента екипите на пожарната продължават работа по окончателното овладяване и потушаване на огъня.

Според първоначалната информация в инсталацията горят отпадъци от пластмаса и хартия. От дружеството уточняват, че предполагаемите причини за инцидента са наличие на батерии или флакони сред постъпилите отпадъци. Окончателното заключение за причините ще бъде направено след приключване на огледите и проверките от компетентните органи.

При инцидента няма жертви и пострадали. Всички работници и служители са били своевременно евакуирани съгласно действащите процедури за безопасност.

По данни на служители на дружеството, които наблюдават ситуацията на място, към момента няма опасност пожарът да се разпространи към съседни сгради или към жилищни квартали на София.

От "Екобулсорт" посочват, че не могат да се ангажират с оценка за качеството на въздуха и евентуален риск от обгазяване. Такава информация следва да бъде предоставена от компетентните държавни институции въз основа на извършените измервания и анализи.

След окончателното потушаване на пожара ще бъде направена оценка на нанесените щети и ще бъдат определени необходимите мерки за възстановяване на работата на инсталацията.

Снимки: БТА

На този етап не може да се направи точна оценка как инцидентът ще се отрази върху системата за разделно събиране на отпадъци в районите на Столичната община, обслужвани от "Екобулпак". Подобна оценка ще бъде възможна след установяване на щетите и изясняване на сроковете за възстановяване на дейността.

От дружеството заявяват, че ще предоставят допълнителна информация при наличие на нови потвърдени данни по случаяиск от обгазяване, не може да се ангажира с оценка. Такава информация следва да бъде предоставена от компетентните държавни органи въз основа на извършваните измервания и анализи.

В момента екипите на пожарната безопасност работят по овладяването и окончателното потушаване на пожара. След приключване на действията ще бъде извършена оценка на щетите и ще бъдат набелязани необходимите мерки за възстановяване на работата на инсталацията.

Снимки: БТА

#хале за пластмаси #пожар в софия

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
2
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
3
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
4
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Дъжд и понижение на температурите в сряда
5
Дъжд и понижение на температурите в сряда
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ "Хемус" до Велико Търново
6
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
3
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
4
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Регионални

Нова детска градина беше открита в столичния квартал „Обеля“
Нова детска градина беше открита в столичния квартал „Обеля“
Две катастрофи затрудниха движението в Сливенско Две катастрофи затрудниха движението в Сливенско
Чете се за: 00:52 мин.
Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Чете се за: 01:20 мин.
Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна
Чете се за: 02:55 мин.
Шестима пострадаха в челна катастрофа между тир и микробус по пътя Скравена – Ботевград Шестима пострадаха в челна катастрофа между тир и микробус по пътя Скравена – Ботевград
Чете се за: 01:02 мин.
Полицаи спасиха 14-годишно момче от водите на река Марица край Огняново Полицаи спасиха 14-годишно момче от водите на река Марица край Огняново
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията за отпадъци в София (СНИМКИ)
Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Обвиненият за катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха мъж и две деца, обжалва задържането си Обвиненият за катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха мъж и две деца, обжалва задържането си
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Парите на държавата: Бюджет 2026 беше приет от кабинета и влиза в НС
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Протест на родители: Настояват за ежегодна индексация на майчинството
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Ескортираният самолет: Фалшив сигнал задейства най-строгата...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ