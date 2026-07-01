Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията за отпадъци в София (СНИМКИ)

Батерии или аерозолни флакони, попаднали сред разделно събраните отпадъци, са най-вероятната причина за пожара, избухнал днес около 16.30 ч. в инсталацията на "Екобулсорт" ЕАД в столичния квартал "Филиповци". Огънят е тръгнал от приемното отделение за отпадъци от опаковки и впоследствие се е разпространил към други части на съоръжението.

Няма пострадали, а всички служители са били евакуирани своевременно. На място работят шест екипа на пожарната, като окончателната причина за инцидента предстои да бъде установена от компетентните органи.

По информация на дружеството огънят е възникнал в приемното отделение за разделно събрани отпадъци от опаковки – в началната част на инсталацията. Веднага след установяването на пожара е подаден сигнал до органите на пожарната безопасност, а впоследствие пламъците са обхванали и други части на съоръжението.

На място са изпратени шест противопожарни автомобила, както и специализиран автомобил за извършване на химически анализ на въздуха. Към момента екипите на пожарната продължават работа по окончателното овладяване и потушаване на огъня.

Според първоначалната информация в инсталацията горят отпадъци от пластмаса и хартия. От дружеството уточняват, че предполагаемите причини за инцидента са наличие на батерии или флакони сред постъпилите отпадъци. Окончателното заключение за причините ще бъде направено след приключване на огледите и проверките от компетентните органи.

При инцидента няма жертви и пострадали. Всички работници и служители са били своевременно евакуирани съгласно действащите процедури за безопасност.

По данни на служители на дружеството, които наблюдават ситуацията на място, към момента няма опасност пожарът да се разпространи към съседни сгради или към жилищни квартали на София.

От "Екобулсорт" посочват, че не могат да се ангажират с оценка за качеството на въздуха и евентуален риск от обгазяване. Такава информация следва да бъде предоставена от компетентните държавни институции въз основа на извършените измервания и анализи.

След окончателното потушаване на пожара ще бъде направена оценка на нанесените щети и ще бъдат определени необходимите мерки за възстановяване на работата на инсталацията.

Снимки: БТА

На този етап не може да се направи точна оценка как инцидентът ще се отрази върху системата за разделно събиране на отпадъци в районите на Столичната община, обслужвани от "Екобулпак". Подобна оценка ще бъде възможна след установяване на щетите и изясняване на сроковете за възстановяване на дейността.

От дружеството заявяват, че ще предоставят допълнителна информация при наличие на нови потвърдени данни по случаяиск от обгазяване, не може да се ангажира с оценка. Такава информация следва да бъде предоставена от компетентните държавни органи въз основа на извършваните измервания и анализи.

В момента екипите на пожарната безопасност работят по овладяването и окончателното потушаване на пожара. След приключване на действията ще бъде извършена оценка на щетите и ще бъдат набелязани необходимите мерки за възстановяване на работата на инсталацията.

Снимки: БТА