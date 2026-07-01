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Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София

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Затворен е пътят "Банско шосе" между кв. "Република" и Банкя, потвърди кметът на район "Люлин" Георги Тодоров

данни замърсяване въздуха заради големия пожар софия
Снимка: БТА
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Мобилна лаборатория за измерване на качеството на въздуха вече е разположена в района на пожара в складовете на "Екобулпак". Това съобщи във Фейсбук кметът на района Георги Тодоров.

Затворен е пътят "Банско шосе" между кв. "Република" и Банкя.

Към момента няма данни за замърсяване в квартала. Вятърът е от изток на запад и това предотвратява замърсяването на Люлин, посочва районният кмет.

"Моля гражданите да стоят на разстояние от пожара. Препоръчва се при задимяване в квартала да не се отварят прозорците, а при излизане навън да се носи маска или плътен шал. Имайте предвид, че в складовете на "Екобулпак" се съхраняват пластмасови и други отпадъци, които при горене отделят токсични съставки. Затова бъдете нащрек и следете своевременно обстановката", призовава Тодоров.

Няма данни за пострадали лица.

Снимки: БТА

#хале за пластмаси #район "Люлин" #пожар в софия

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