Хъл Сити продаде двама футболисти, за да избегне санкции преди завръщането си във Висшата лига

Новакът във Висшата лига Хъл Сити потвърди продажбата на двама футболисти в рамките на два дни, като клубът предприема необходимите финансови мерки, за да избегне нарушение на правилата за печалба и устойчивост (PSR) и евентуално отнемане на точки.

Албанският полузащитник Айдон Шеху премина в Панатинайкос срещу 2,5 милиона паунда, ден след като вратарят Ивор Пандур беше продаден на Рейнджърс за шест милиона паунда.

Ръководството на Хъл бе принудено да действа преди края на счетоводния период на 30 юни, тъй като клубът рискуваше да надхвърли допустимата загуба от 39 милиона паунда за тригодишен период съгласно правилата на Английската футболна лига.

И двете сделки носят печалба на клуба. Пандур беше привлечен от Фортуна Ситард през 2024 година за 1,5 милиона паунда, а Шеху пристигна от Саутенд Юнайтед срещу символична трансферна сума.

Заради ограниченията, наложени от финансовите правила, Хъл Сити все още не е осъществил нови входящи трансфери, въпреки че се подготвя за първия си сезон във Висшата лига от 2017 година насам. Завръщането на „тигрите“ в елита стана факт след успех над Мидълзбро във финала на плейофите в Чемпиъншип.

От новия сезон действащите правила за печалба и устойчивост постепенно ще бъдат заменени от нов модел, който ще позволява на клубовете да отделят до 85% от приходите си за разходи по футболния състав.

Хъл Сити ще започне кампанията си във Висшата лига с домакинство на Манчестър Юнайтед на 22 август.