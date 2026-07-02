Нови данни: Русия с 450 000 загинали и 1,4 млн. ранени от началото на войната в Украйна

1.4 милиона са ранените руски войници и 450 хиляди са загиналите от началото на войната в Украйна, сочат нови данни на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания(цялото изследване вижте тук). Руската армия губи окупирани в Украйна територии през пролетта на тази година. За месеците април и май е изгубила контрола върху 400 квадратни километра, сочат данните. Според изследването Украйна реализира все по-успешна кампания на удари със малък, среден и широк обхват срещу руската армия като използва системи, задействани от изкуствен интелект.

В проучването Центъра за стратегически и международни изследвания посочва, че бойните разходи на Русия продължават да растат с огромния брой смъртни случаи. 450 хиляди загинали руски войници е 4 пъти повече от всички жертви, които армията на Съединените щати е дала във всички конфликти след Втората световна война и над 9 пъти повече от всички съветски и руски жертви след 1945-та година.

Месечно 30 хиляди са ранените руски войници през тази година и това далеч надхвърля новопостъпилите в руската армия, които са 27 хиляди месечно. Съотношението на жертвите между Русия и Украйна е почти 8:1 за първата половина на 2026 г., което е значителен ръст спрямо съотношение от 2:1 и 3:1 в първите четири години от началото на войната.

Центърът за стратегически и международни изследвания твърди, че сухопътната офанзива на Русия почти не бележи напредък - средно прогреса на руската военна машина е около 50 метра дневно около Константиновка, 70 метра дневно около Покровск и 90 метра на ден край Славянск.

Въпреки загубите няма индикации Русия да възнамерява да спре бойните действия - решение, които е изцяло в ръцете на президента Владимир Путин. Но и Украйна не дава индикации, че рухва под руските атаки, отбелязва Центъра за стратегически и международни изследвания. В изследването се посочва, че най-голямото предизвикателство за Киев остава да си върне контрола върху териториите, които бяха анексирани през 2014-та година - Кримския полуостров и про-руския Донбас.

След Втората световна война, конфликти като този в Украйна приключват по един от следните начини: 30% след примирие, 21% заради победа на бойното поле, 16% с мирно споразумение. За Европа и Съединените щати цел трябва да е постигане на мирно споразумение и в краен случай примирие, като се увеличат щетите за Москва. Това означава да продължи военната и икономическа помощ за Украйна и дори да се увеличи качеството и количеството й, пише в изследването на Центъра за стратегически и международни изследвания.



