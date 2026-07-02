Легендата на Локо София Нако Дойчев е получил инсулт и в момента се бори за живота си

Легендарният футболист на Локомотив (София) Нако Дойчев е получил масивен инсулт и в момента се бори за живота си, съобщи официалната страница на клуба от квартал „Надежда".

„Локомотивци, легендата Нако Дойчев е получил масивен инсулт и в момента се бори за живота си. Всички в клуба се молим бате Нако да спечели и тази битка“, съобщиха от „червено-черния“ клуб.

Дойчев, който е роден на 9-и юни 1960-а година, е юноша на „червено-черния“ клуб. В мъжкия тим играе девет сезона, участва в паметното отстраняване на Динамо (Киев) в турнира за Купата на УЕФА през 1979-а година, като бележи гол при гостуването.

Също така играе дълго и с успех в Локомотив (Горна Оряховица), където също е смятан за легенда на клуба. Кариерата му минава през Пирин (Гоце Делчев), Сливнишки герой и отбори в Кипър.