Ботев Пловдив подписа договор с Велиян Видолов, съобщиха от клуба. Юношата на клуба парафира дългосрочен контракт с родния си тим.

Велиян Видолов е роден на 12 май 2006 година в Пловдив. Преминал е през всички възрастови формации на "жълто-черната" школа.

През изминалия сезон записа 33 мача за Марица Пловдив, в които реализира впечатляващите 15 гола и направи 11 асистенции.

Въпреки липсата на роднинска връзка с легендарния Костадин Видолов, Велиян напомня с качествата си и позицията си на терена на "Магьосника".

В серията от контролни срещи през това лято Велиян Видолов остави отлични впечатления с играта си, а срещу Черноморец отбеляза прекрасен гол от пряк свободен удар.