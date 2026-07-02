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Ботев Пд ще работи със спортен психолог и експерт по ментална подготовка

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Спорт
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Боряна Разсолкова ще има задачата за изграждането на спортно-психологическо осигуряване на представителния отбор на ПФК Ботев Пловдив на най-високо ниво

Ботев Пд ще работи със спортен психолог и експерт по ментална подготовка
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Футболният Ботев Пловдив предприе нова стъпка в своето развитие, информират от клуба.

От днес при „жълто-черните“ работа започна Боряна Разсолкова – спортен психолог и експерт по ментална подготовка на елитни отбори.

„Един от доказаните родни специалисти ще насочи фокуса си към представителния мъжки отбор, но в дейността си ще провежда сесии и с юношеските и женските формации от академията.

Основната ѝ цел ще бъде изграждането на спортно-психологическо осигуряване на представителния отбор на ПФК Ботев Пловдив на най-високо ниво, както и ново генеративно развитие на менталната подготовка на младите футболисти от школата.

Г-жа Разсолкова е тясно свързана с град Пловдив, като голяма част от живота ѝ преминава под тепетата. През 2001 година започва работа в Спортното училище в Пловдив, където работи в тясно сътрудничество с легендарния Динко Дерменджиев – Чико“, съобщават от Ботев Пловдив и добавят:

„В продължение на три години – от 2023 до началото на 2026 година – тя е част от ПФК Лудогорец Разград, след което има кратък престой в Дунав Русе.

В края на 2025 година посещава Аякс по лична покана на нидерландския гранд, а седем футболисти от различни националности, с които е работила, са част от провеждащото се в момента Световно първенство.“

#Боряна Разсолкова #ПФК Ботев Пд

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