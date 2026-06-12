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Левски обяви трансфера на Адриан Райчев

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Спорт
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Той ще играе за "сините" като преотстъпен до лятото на 2027 година

левски обяви трансфера адриан райчев
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Левски обяви привличането на дясното крило Адриан Райчев от италианския футболен клуб Пиза. Той ще играе за българските футболни шампиони като преотстъпен до лятото на 2027 година, когато изтича договорът му с тима от Тоскана.

Райчев е третото ново попълнение за "сините" преди началото на лагера в Правец на 14 юни, като преди него пристигнаха още двама флангови футболисти - Рейналдо и Давид Кусо. Шампионите обявиха трансфера с кратък клип във Фейсбук, а по-късно ще станат ясни и детайлите по договора.

Райчев е роден на 19 април 2006 година в София. Юношата на Левски започва да тренира в академията на клуба през 2015 година, като записва 76 мача и вкарва 29 гола за отборите до 15, 16 и 17 години. През септември 2022 той преминава в италианския Пиза, където се състезава за формациита на клуба до 17 и до 19 години. В началото на 2025 година е преотстъпен в друг италиански клуб - Виз Пезаро, като записва 17 мача и три гола. През лятото на 2025 Райчев е отдаден под наем на друг отбор от страната - Фрозиноне, с чийто екип изиграва два мача. В началото на 2026 е преотстъпен на друг италиански клуб - Понтедера, където записва 15 мача.

Адриан Райчев е неизменна част от юношеските национални отбори на България, записвайки мачове за селекциите до 16, 17 и 19 години. В момента той е част от младежкия национален отбор на страната.

"ПФК Левски приветства с добре дошъл отново на стадион "Георги Аспарухов" Адриан Райчев и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от клуба.

#Адриан Райчев #ПФК ЛЕВСКИ

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