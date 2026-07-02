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Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава в ареста
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Апелативният съд в Бургас потвърди мярката за неотклонение "задържане под стража" спрямо Енчо Динев, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха мъж и две деветгодишни деца.

От пресцентъра на Апелативния съд – Бургас съобщиха, че въззивният съд е потвърдил определението на първата инстанция, с което спрямо обвиняемия е наложена най-тежката мярка за неотклонение.

В мотивите си съдът посочва, че към настоящия етап от разследването са налице достатъчно данни, които обосновават предположение за съпричастността на обвиняемия към престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност.

Апелативните съдии отбелязват още, че досъдебното производство се намира в ранен етап, а една от ключовите автотехнически експертизи все още не е изготвена. Поради това съдът приема, че е преждевременно да бъдат обсъждани твърденията на защитата и на обвиняемия, според които катастрофата е резултат от случайно събитие, което той не е могъл да предотврати.

Съдебният състав още подчертава, че евентуално спукване на гума не означава автоматично наличие на случайно деяние. Според магистратите причините за произшествието следва да бъдат изяснени след събирането и анализа на всички относими доказателства, включително чрез назначените експертизи.

По време на съдебното заседание защитата поиска по-лека мярка за неотклонение "домашен арест" или "парична гаранция", като изтъкна, че към момента липсват достатъчно доказателства за извършеното престъпление, както и данни обвиняемият да може да се укрие или да извърши друго престъпление.

Преди началото на заседанието Енчо Динев каза пред медиите, че искрено съжалява. Той повтори и твърдението си, че причината за катастрофата е спукана гума.

#жестока катастрофа на АМ "Тракия" #загинали деца #арест

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